«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов

По информации «Спорт-Экспресса», летнее трансферное окно для российских клубов стало самым «дорогим» за последние несколько лет.

Клубы российской Премьер-лиги потратили на приобретение новых футболистов более 230 миллионов евро.

Среди самых дорогих трансферов можно отметить переход форварда «Барселоны» Малкома в «Зенит» (40 миллионов), нападающего «Боруссии» Максимилиана Филиппа в «Динамо» (20 миллионов), хавбека АЗ Гуса Тиля в «Спартак» (18 миллионов) и полузащитника «Эвертона» Николы Влашича в ЦСКА (15,7 миллионов).

Трансферное окно в Европе закрылось 3 сентября.