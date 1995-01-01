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    «Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов

    По информации «Спорт-Экспресса», летнее трансферное окно для российских клубов стало самым «дорогим» за последние несколько лет.

    Клубы российской Премьер-лиги потратили на приобретение новых футболистов более 230 миллионов евро.

    Среди самых дорогих трансферов можно отметить переход форварда «Барселоны» Малкома в «Зенит» (40 миллионов), нападающего «Боруссии» Максимилиана Филиппа в «Динамо» (20 миллионов), хавбека АЗ Гуса Тиля в «Спартак» (18 миллионов) и полузащитника «Эвертона» Николы Влашича в ЦСКА (15,7 миллионов).

    Трансферное окно в Европе закрылось 3 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      Иван Петров 1986 46 минут назад

      Вот куда оказывается все деньги уходят.

      0
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      Рейтинг: +19748

      oyabun 1 час назад

      Если подвести итоги ТО для Спартака, то явный провал, это Понсе и Ларссон, имхо. Как Крал себя проявит еще посмотрим. В финале - команда без нападения.

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