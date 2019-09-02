«Валенсия» приобрела у «Спортинга» Коррейя. Это альтернатива защитнику ЦСКА Фернандесу

«Валенсия» на своем официальном сайте объявила о переходе правого защитника «Спортинга» Тьерри Коррейя.
Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 12 миллионов евро.
Контракт 20-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Отступные – 100 миллионов евро.
«Валенсия» переключила внимание на португальца после неудачи в переговорах о приобретении фулбека ЦСКА Марио Фернандеса.
- Коррейя – воспитанник «Спортинга».
- За основную команду он провел семь матчей.
- Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.