«Валенсия» приобрела у «Спортинга» Коррейя. Это альтернатива защитнику ЦСКА Фернандесу

«Валенсия» на своем официальном сайте объявила о переходе правого защитника «Спортинга» Тьерри Коррейя.

Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 12 миллионов евро.

Контракт 20-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Отступные – 100 миллионов евро.

«Валенсия» переключила внимание на португальца после неудачи в переговорах о приобретении фулбека ЦСКА Марио Фернандеса.