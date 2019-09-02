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    «Валенсия» приобрела у «Спортинга» Коррейя. Это альтернатива защитнику ЦСКА Фернандесу

    «Валенсия» на своем официальном сайте объявила о переходе правого защитника «Спортинга» Тьерри Коррейя.

    Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 12 миллионов евро.

    Контракт 20-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Отступные – 100 миллионов евро.

    «Валенсия» переключила внимание на португальца после неудачи в переговорах о приобретении фулбека ЦСКА Марио Фернандеса.

    • Коррейя – воспитанник «Спортинга».
    • За основную команду он провел семь матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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