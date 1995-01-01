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    Журналист Андраде: «Валенсия» пыталась подписать Марио Фернандеса. ЦСКА запросил 35 миллионов

    «Валенсия» хотела приобрести защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщил в твиттере бразильский журналист Бруну Андраде.

    По его словам, перед тем, как заинтересоваться Тьерри Коррейю из «Спортинга», «Валенсия» пыталась подписать Фернандеса. ЦСКА попросили за него чуть более 35 миллионов евро. Испанский клуб не смог позволить себе заплатить столько денег.

    По информации Андраде, футболиста также пытался приобрести «Зенит».

    • Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио».
    • В составе москвичей бразилец три раза брал РПЛ.
    • Футболист выступает за сборную России.
    • Рыночная стоимость Фернандеса – 30 млн евро.

    Источник: твиттер Бруну Андраде

    Бруну Андраде - португальский журналист Goal. Аудитория в твиттере - 22,9 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      dimag 3 минуты назад

      Я думаю, что Марио не расстроился, а ЦСКА только выиграет.

      0
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      Рейтинг: +477

      Randy Ram 17 минут назад

      Вполне адекватная цена - игрок классный!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8461

      DeStar > Randy Ram 13 минут назад

      да, и его потеря .. это крах для цска сейчас. Сразу в середину таблицы , а заменить его не успели бы никем

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