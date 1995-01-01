Журналист Андраде: «Валенсия» пыталась подписать Марио Фернандеса. ЦСКА запросил 35 миллионов

Я думаю, что Марио не расстроился, а ЦСКА только выиграет.
«Валенсия» хотела приобрести защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщил в твиттере бразильский журналист Бруну Андраде.
По его словам, перед тем, как заинтересоваться Тьерри Коррейю из «Спортинга», «Валенсия» пыталась подписать Фернандеса. ЦСКА попросили за него чуть более 35 миллионов евро. Испанский клуб не смог позволить себе заплатить столько денег.
По информации Андраде, футболиста также пытался приобрести «Зенит».
- Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио».
- В составе москвичей бразилец три раза брал РПЛ.
- Футболист выступает за сборную России.
- Рыночная стоимость Фернандеса – 30 млн евро.
Источник: твиттер Бруну Андраде
Бруну Андраде - португальский журналист Goal. Аудитория в твиттере - 22,9 тысячи подписчиков.