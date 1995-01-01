Журналист Андраде: «Валенсия» пыталась подписать Марио Фернандеса. ЦСКА запросил 35 миллионов

«Валенсия» хотела приобрести защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщил в твиттере бразильский журналист Бруну Андраде.

По его словам, перед тем, как заинтересоваться Тьерри Коррейю из «Спортинга», «Валенсия» пыталась подписать Фернандеса. ЦСКА попросили за него чуть более 35 миллионов евро. Испанский клуб не смог позволить себе заплатить столько денег.

По информации Андраде, футболиста также пытался приобрести «Зенит».