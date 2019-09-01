Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Официально: Мхитарян – игрок «Ромы»

    «Рома» на своем официальном сайте объявила о перехода полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

    Римский клуб арендовал 30-летнего футболиста до конца сезона за три миллиона евро. Также в сделку включены бонусы в размере 100 тысяч евро.

    В новой команде армянин будет играть под 77-м номером.

    • Мхитарян выступает за «Арсенал» с января 2018 года.
    • В составе лондонской команды хавбек провел 59 матчей, забил девять голов и сделал 13 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8110

      Cules2013 4 минуты назад

      ушёл из БД на повышение называется) к слову не он один. Шахин и Кагава тоже искали лучшей жизни, Хуммельс тоже в БД вернулся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1134

      Dizayner 21 минуту назад

      чет быстро сдулся важнейший игрок основы, из за не выступления которого арсенал проиграл финал ЛЕ))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru