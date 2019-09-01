Официально: Мхитарян – игрок «Ромы»

ушёл из БД на повышение называется) к слову не он один. Шахин и Кагава тоже искали лучшей жизни, Хуммельс тоже в БД вернулся.
«Рома» на своем официальном сайте объявила о перехода полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Римский клуб арендовал 30-летнего футболиста до конца сезона за три миллиона евро. Также в сделку включены бонусы в размере 100 тысяч евро.
В новой команде армянин будет играть под 77-м номером.
- Мхитарян выступает за «Арсенал» с января 2018 года.
- В составе лондонской команды хавбек провел 59 матчей, забил девять голов и сделал 13 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.