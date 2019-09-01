Официально: Мхитарян – игрок «Ромы»

«Рома» на своем официальном сайте объявила о перехода полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

Римский клуб арендовал 30-летнего футболиста до конца сезона за три миллиона евро. Также в сделку включены бонусы в размере 100 тысяч евро.

В новой команде армянин будет играть под 77-м номером.