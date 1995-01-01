Караваев – о переходе в «Зенит»: «Благодаря 18 месяцам в «Витессе» смог попасть в топ-клуб»

Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему(с) Оби Ван
Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев попрощался со своим бывшим клубом «Витессом».
«Я очень благодарен «Витессу». Здесь я сделал серьезные шаги в своей карьере. Я попал в сборную России и благодаря 18 месяцам в Арнеме добился перехода в топ-клуб. С большим удовольствием вспоминаю время, проведенное в Голландии, и хочу поблагодарить всех как в клубе, так и за его пределами», – сказал 24-летний футболист.
- «Зенит» купил Караваева за 8 миллионов евро.
- Стороны заключили четырехлетний контракт.
- За «Витесс» игрок выступал с января 2018 года.
- В его активе 65 матчей, два гола и девять результативных передач.