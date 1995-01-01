Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Караваев – о переходе в «Зенит»: «Благодаря 18 месяцам в «Витессе» смог попасть в топ-клуб»

    Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев попрощался со своим бывшим клубом «Витессом».

    «Я очень благодарен «Витессу». Здесь я сделал серьезные шаги в своей карьере. Я попал в сборную России и благодаря 18 месяцам в Арнеме добился перехода в топ-клуб. С большим удовольствием вспоминаю время, проведенное в Голландии, и хочу поблагодарить всех как в клубе, так и за его пределами», – сказал 24-летний футболист.

    • «Зенит» купил Караваева за 8 миллионов евро.
    • Стороны заключили четырехлетний контракт.
    • За «Витесс» игрок выступал с января 2018 года.
    • В его активе 65 матчей, два гола и девять результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Витесса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:30
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3797

      Lester84 7 минут назад

      Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему(с) Оби Ван

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1085

      ALEX ML 13 минут назад

      ТОП местного разлива

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6997

      Skull_Boy 20 минут назад

      Топ чего интересно мне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1208

      Фан666 23 минуты назад

      Нашёл топ. Мог бы в какое-нибудь псв перейти а от туда в Англию или Лион какой. Теперь будет по Тамбовам скитаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      УхоГорлоНос 27 минут назад

      Ахах, топ клуб, который вильереалу проигрывает в чистую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +775

      ААМ 30 минут назад

      Зениту нужна молодая футбольная кровь

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5172

      Сильвербой 34 минуты назад

      Не знаю, может я ошибаюсь, но по-моему судить насколько клуб ТОП позволяют судить еврокубки! Судя по выступлениям наших клубов в тех самых еврокубках, лучше умолчать при их упоминании слово ТОП!!!

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru