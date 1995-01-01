«Спорт-Экспресс»: Черчесов вызвал к себе Джикию и Оздоева перед тренировкой сборной

Люлей вставил на правах старшего.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед первой тренировкой команды в преддверии матчей отбора Евро-2020 побеседовал с защитником «Спартака» Георгием Джикией и хавбеком «Зенита» Магомедом Оздоевым.
Черчесов вызвал обоих футболистов к себе, пишет «Спорт-Экспресс». Как сообщили в штабе сборной, конфликт между игроками разрешился.
Ранее Джикия после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что произошло между ним и Оздоевым.
- Между игроками случился конфликт в концовке встречи. После окончания игры футболисты повздорили в подтрибунном помещении.
- «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.