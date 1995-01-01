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    «Спорт-Экспресс»: Черчесов вызвал к себе Джикию и Оздоева перед тренировкой сборной

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед первой тренировкой команды в преддверии матчей отбора Евро-2020 побеседовал с защитником «Спартака» Георгием Джикией и хавбеком «Зенита» Магомедом Оздоевым.

    Черчесов вызвал обоих футболистов к себе, пишет «Спорт-Экспресс». Как сообщили в штабе сборной, конфликт между игроками разрешился.

    Ранее Джикия после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что произошло между ним и Оздоевым.

    • Между игроками случился конфликт в концовке встречи. После окончания игры футболисты повздорили в подтрибунном помещении.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2753

      woyser 5 минут назад

      Люлей вставил на правах старшего.

      0
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      Рейтинг: +422

      dimag 34 минуты назад

      "Черные глаза, я только о тебе мечтаю "

      0
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      Рейтинг: +4047

      3a zenit 34 минуты назад

      вроде правильно сделал,а так на показуху смахивает для сми.

      1
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      Рейтинг: +4820

      Агасфер 42 минуты назад

      Мирить будет,чисто по-кавказски :Шашлык,вино,лезгинка.

      2
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      Рейтинг: +235

      Spinorr 1 час назад

      К себе в душ?

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