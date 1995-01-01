«Спорт-Экспресс»: Черчесов вызвал к себе Джикию и Оздоева перед тренировкой сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед первой тренировкой команды в преддверии матчей отбора Евро-2020 побеседовал с защитником «Спартака» Георгием Джикией и хавбеком «Зенита» Магомедом Оздоевым.

Черчесов вызвал обоих футболистов к себе, пишет «Спорт-Экспресс». Как сообщили в штабе сборной, конфликт между игроками разрешился.

Ранее Джикия после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что произошло между ним и Оздоевым.