Джикия – о конфликте с Оздоевым: «После матча решили разобраться»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что произошло между ним и Магомедом Оздоевым.

Между игроками случился конфликт в концовке встречи. После окончания игры футболисты повздорили в подтрибунном помещении.

«Надо спросить у Оздоева, что с ним случилось. Обычный игровой момент, после матча решили разобраться. Громко было и на поле, и здесь. Все-таки дерби — никто не хотел уступать. Ничего страшного», – сказал Джикия.