Джикия – о конфликте с Оздоевым: «После матча решили разобраться»

Джикия совсем разболтался. К Коке его в колонию!
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что произошло между ним и Магомедом Оздоевым.
Между игроками случился конфликт в концовке встречи. После окончания игры футболисты повздорили в подтрибунном помещении.
«Надо спросить у Оздоева, что с ним случилось. Обычный игровой момент, после матча решили разобраться. Громко было и на поле, и здесь. Все-таки дерби — никто не хотел уступать. Ничего страшного», – сказал Джикия.
- «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.