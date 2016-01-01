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    Джикия – о конфликте с Оздоевым: «После матча решили разобраться»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что произошло между ним и Магомедом Оздоевым.

    Между игроками случился конфликт в концовке встречи. После окончания игры футболисты повздорили в подтрибунном помещении.

    «Надо спросить у Оздоева, что с ним случилось. Обычный игровой момент, после матча решили разобраться. Громко было и на поле, и здесь. Все-таки дерби — никто не хотел уступать. Ничего страшного», – сказал Джикия.

    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2836

      paracetamol 17 минут назад

      Джикия совсем разболтался. К Коке его в колонию!

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    • ...
      Рейтинг: +1268

      x-x-x-x-x 42 минуты назад

      По рассказу самого Джикия люли получил от Маги. А еще в Грозном заслужил ведь. Хотя и там возможно получил. Ничего, Бакаевы еще добавять от себя за Брата

      1
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    • ...
      Рейтинг: +65

      KESHAL2 50 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Джикия красавчик и под трибунами Оздоеву бубен набил

      -4
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      Рейтинг: +1959

      Dellleone > KESHAL2 42 минуты назад

      Свинский мечтатель

      4
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      Рейтинг: +63

      Гладиатор++++=== > Dellleone 28 минут назад

      А ты чмо чего радуешся.Доволен что забили бомжи вшивые.

      -2
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      Рейтинг: -11731

      пьяныйхоровод > Гладиатор++++=== 11 минут назад

      Слышь , "инкубатор плюс" ты у себя насекомых давно вычёсывал ? Займись на досуге - глядишь и г о в н а из тебя меньше лезть будет .

      0
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      Рейтинг: +1959

      Dellleone > Гладиатор++++=== 11 минут назад

      На$уй послан. ****#ила.

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