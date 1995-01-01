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    Между Джикией и Оздоевым случился конфликт в подтрибунном помещении

    По окончании матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» в подтрибунном помещении случился конфликт между игроками команд.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», стычка произошла между Георгием Джикией и Магомедом Оздоевым. Футболистов, между которыми возник конфликт еще во время игры, разняли.

    «В подтрибунном помещении тоже был накал, но есть партнеры по команде, которые затушили пожар. Что там было? Недовольство друг другом. Там много кто принимал участие, не только Оздоев, но до конфликтных действий не дошло. Но да, накал страстей был и на поле, и в подтрибунном помещении», — приводит «Чемпионат» слова Дмитрия Булыкина, который стал свидетелем конфликта.

    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии45
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      Рейтинг: +1755

      Krasnodar 123 20 минут назад

      Завтра в сборной встретятся, можно будет выяснить кто есть кто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8382

      Диктор 39 минут назад

      Оздоев просто поц,Джикия молоток.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      mirspirs 52 минуты назад

      Оздоеву давно пора черепушку встряхнуть, вспомнить хотя бы недавнее удаление в матче на суперкубок. Джикия в принципе тоже такой же, язык не может подержать за зубами, постоянно орёт ходит по полю, только это все болтовня, когда нужны эти яйца, их никогда нет. Ни в матче с брагой, ни с Тамбовом и т.д.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      klyukin 1 час назад

      максименко все начал а джи прет как танк без мозгов! оздоев молорик!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2836

      paracetamol 1 час назад

      Джикия совсем обнаглел!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      GrizzlyD 1 час назад

      А я за драку на поле, былоб что вспомнить потом

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      GrizzlyD 1 час назад

      ахахаха, Аршавин про инцидент в конце матча с Оздоевом и Джикией - "2 русских парня встретились, ингуш и грузин", я ржуууу

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1301

      richi > GrizzlyD 45 минут назад

      Джикия русский. Он сам так сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +343

      Filllllll 1 час назад

      Блин, молодец Джи. В хоккее принято за вратаря рвать любого, почему в футболе не заступиться? Другие игроки должны бояться к вратарю подойти, не то, чтобы толкнуть, чтобы им @йца не оторвали

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1711

      все_будет_AUDI > Filllllll 1 час назад

      Пусть топает в хоккей тогда

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1253

      Антон bx14e > Filllllll 1 час назад

      Джикию я никогда не уважал за его неумение играть в футбол.но сегодня он показал себя достойно в этом эпизоде

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -8651

      Январь 59 1 час назад

      Парни с Кавказа. Кров горячий.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2982

      BarStep 1 час назад

      Обоих отстранить от сборной

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17443

      VVM1964 > BarStep 1 час назад

      А сборную то за что наказать ???

      1
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      Рейтинг: +2982

      BarStep > VVM1964 1 час назад

      Это не аргумент.., а ты и вправду думаешь, что это будет фатально для сборной?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +252

      mirspirs > VVM1964 59 минут назад

      В сборной оба этих чуда не должны находиться по определению. Уровень игры ужасный, а тут ещё бонусом неадекватность, якобы обусловлена генетически в связи с местом рождения, которая может сильно подвести команду в сложный момент

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