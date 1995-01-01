Между Джикией и Оздоевым случился конфликт в подтрибунном помещении

По окончании матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» в подтрибунном помещении случился конфликт между игроками команд.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», стычка произошла между Георгием Джикией и Магомедом Оздоевым. Футболистов, между которыми возник конфликт еще во время игры, разняли.

«В подтрибунном помещении тоже был накал, но есть партнеры по команде, которые затушили пожар. Что там было? Недовольство друг другом. Там много кто принимал участие, не только Оздоев, но до конфликтных действий не дошло. Но да, накал страстей был и на поле, и в подтрибунном помещении», — приводит «Чемпионат» слова Дмитрия Булыкина, который стал свидетелем конфликта.