Черчесов: «Бельгийцы в марте сыграли против нас на своем уровне ЧМ-2018. Мы сыграли хуже своего уровня ЧМ-2018»

Под твоим руководством наша сборная сыграет ещё хуже уровня первой
игры с Бельгией, когда проиграли 1:3, а ты делай свои подсчеты с Тиной.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил поражение команды от Бельгии в марте в рамках отборочного цикла к Евро-2020. Россияне проиграли на чужом поле со счетом 1:3.
«Надо иметь стабильный уровень. Вот мы с Бельгией играли, мы делали свои подсчеты. Бельгийцы сыграли на своем уровне чемпионата мира-2018. Мы сыграли хуже своего уровня ЧМ-2018. Результат мы видим – 3:1», – сказал Черчесов в интервью Тине Канделаки.
- В прошлом году на чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова вылетела в четвертьфинале.
- Специалист тренирует россиян с 2016 года.
- В отборочной группе Евро-2020 сборная России идет второй.