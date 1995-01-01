Черчесов: «Бельгийцы в марте сыграли против нас на своем уровне ЧМ-2018. Мы сыграли хуже своего уровня ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил поражение команды от Бельгии в марте в рамках отборочного цикла к Евро-2020. Россияне проиграли на чужом поле со счетом 1:3.

«Надо иметь стабильный уровень. Вот мы с Бельгией играли, мы делали свои подсчеты. Бельгийцы сыграли на своем уровне чемпионата мира-2018. Мы сыграли хуже своего уровня ЧМ-2018. Результат мы видим – 3:1», – сказал Черчесов в интервью Тине Канделаки.