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    Черчесов: «Бельгийцы в марте сыграли против нас на своем уровне ЧМ-2018. Мы сыграли хуже своего уровня ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил поражение команды от Бельгии в марте в рамках отборочного цикла к Евро-2020. Россияне проиграли на чужом поле со счетом 1:3.

    «Надо иметь стабильный уровень. Вот мы с Бельгией играли, мы делали свои подсчеты. Бельгийцы сыграли на своем уровне чемпионата мира-2018. Мы сыграли хуже своего уровня ЧМ-2018. Результат мы видим – 3:1», – сказал Черчесов в интервью Тине Канделаки.

    • В прошлом году на чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова вылетела в четвертьфинале.
    • Специалист тренирует россиян с 2016 года.
    • В отборочной группе Евро-2020 сборная России идет второй.

    Источник: YouTube-канал Welcome2020 Санкт-Петербург

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9458

      vladimir-7 28 минут назад

      Под твоим руководством наша сборная сыграет ещё хуже уровня первой
      игры с Бельгией, когда проиграли 1:3, а ты делай свои подсчеты с Тиной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2853

      САДЫЧОК 36 минут назад

      Черчесов наивный и смешной ! Втирает бабушкам !

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