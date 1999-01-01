Futbol Arena: «Брюгге» арендовал Дианье. «Спартак» предлагал за форварда «Галатасарая» 9 миллионов

Нападающий «Галатасарая» Мбайе Дианье продолжит карьеру в «Брюгге», сообщает Futbol Arena.

Бельгийцы арендовали 27-летнего сенегальца за 1,5 миллиона евро с возможностью выкупа за 12 миллионов. Дианье попрощался с «Галатасараем» в инстаграме и прошел медосмотр для «Брюгге».