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    Futbol Arena: «Брюгге» арендовал Дианье. «Спартак» предлагал за форварда «Галатасарая» 9 миллионов

    Нападающий «Галатасарая» Мбайе Дианье продолжит карьеру в «Брюгге», сообщает Futbol Arena.

    Бельгийцы арендовали 27-летнего сенегальца за 1,5 миллиона евро с возможностью выкупа за 12 миллионов. Дианье попрощался с «Галатасараем» в инстаграме и прошел медосмотр для «Брюгге».

    • «Спартак» пытался приобрести форварда за 9 миллионов евро.
    • Дианье требовал от «Спартака» зарплату 3,5 миллиона в год.
    • В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
    • Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов.

    Источник: Futbol Arena

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6454

      ivanthebest 1 минуту назад

      Вот с..ка!!! Бельгийские клубы уже второго игрока у нас уводят...

      0
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      Рейтинг: +273

      DePisuares 7 минут назад

      Как то мутно Галатасарай работает...

      0
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