Futbol Arena: «Брюгге» арендовал Дианье. «Спартак» предлагал за форварда «Галатасарая» 9 миллионов

Вот с..ка!!! Бельгийские клубы уже второго игрока у нас уводят...
Нападающий «Галатасарая» Мбайе Дианье продолжит карьеру в «Брюгге», сообщает Futbol Arena.
Бельгийцы арендовали 27-летнего сенегальца за 1,5 миллиона евро с возможностью выкупа за 12 миллионов. Дианье попрощался с «Галатасараем» в инстаграме и прошел медосмотр для «Брюгге».
- «Спартак» пытался приобрести форварда за 9 миллионов евро.
- Дианье требовал от «Спартака» зарплату 3,5 миллиона в год.
- В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
- Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов.