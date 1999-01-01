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    Черчесов – о невызове Чалова в сборную: «Я ему позвонил и объяснил ситуацию»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с нападающим ЦСКА Федором Чаловым в связи с его невызовом в команду на сентябрьские матчи. Специалист объяснил ситуацию футболисту.

    «У нас никогда не бывает никаких недоговорок. Если я сейчас Чалова не вызвал в сборную (он поедет в молодежную), я до вызова (еще никто не знал) ему звонил и объяснил ситуацию.

    Есть вещи, которые надо объяснять, чтобы футболист понимал, знал мое мнение. Мы не лицемерим; говорим то, что есть», – сказал Черчесов в интервью Тине Канделаки.

    • Ранее тренер говорил, что Артем Дзюба лучше Чалова.
    • Форвард ЦСКА в текущем сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил три гола.
    • Встреча России с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45 по Москве. Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: YouTube-канал Welcome2020 Санкт-Петербург

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