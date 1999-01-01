Черчесов – о невызове Чалова в сборную: «Я ему позвонил и объяснил ситуацию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с нападающим ЦСКА Федором Чаловым в связи с его невызовом в команду на сентябрьские матчи. Специалист объяснил ситуацию футболисту.

«У нас никогда не бывает никаких недоговорок. Если я сейчас Чалова не вызвал в сборную (он поедет в молодежную), я до вызова (еще никто не знал) ему звонил и объяснил ситуацию.

Есть вещи, которые надо объяснять, чтобы футболист понимал, знал мое мнение. Мы не лицемерим; говорим то, что есть», – сказал Черчесов в интервью Тине Канделаки.