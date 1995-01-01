Черчесов – о ноге Акинфеева в матче с Испанией: «Чтоб была такая нога, нужна голова»

Акинфеефобы не согласны.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил серию пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. В ней россияне победили благодаря сейвам вратаря Игоря Акинфеева.
«Чтоб такая нога была, нужна голова. Чтоб она правильные вещи подсказывала. Мы переписываемся, созваниваемся с Акинфеевым. Связь не теряем», – сказал Черчесов.
- Акинфеев в прошлом году завершил карьеру в сборной.
- Вратарь с 2003 по 2018 год провел за россиян 110 матчей, пропустил 95 голов.
- ЦСКА при капитане Акинфееве сейчас идет в РПЛ четвертым.