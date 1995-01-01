Черчесов – о ноге Акинфеева в матче с Испанией: «Чтоб была такая нога, нужна голова»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил серию пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. В ней россияне победили благодаря сейвам вратаря Игоря Акинфеева.

«Чтоб такая нога была, нужна голова. Чтоб она правильные вещи подсказывала. Мы переписываемся, созваниваемся с Акинфеевым. Связь не теряем», – сказал Черчесов.