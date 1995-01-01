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    Черчесов – о ноге Акинфеева в матче с Испанией: «Чтоб была такая нога, нужна голова»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил серию пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. В ней россияне победили благодаря сейвам вратаря Игоря Акинфеева.

    «Чтоб такая нога была, нужна голова. Чтоб она правильные вещи подсказывала. Мы переписываемся, созваниваемся с Акинфеевым. Связь не теряем», – сказал Черчесов.

    • Акинфеев в прошлом году завершил карьеру в сборной.
    • Вратарь с 2003 по 2018 год провел за россиян 110 матчей, пропустил 95 голов.
    • ЦСКА при капитане Акинфееве сейчас идет в РПЛ четвертым.

    Источник: YouTube-канал Welcome2020 Санкт-Петербург

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4812

      Агасфер 46 минут назад

      Акинфеефобы не согласны.

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      Рейтинг: +1116

      Борат 1 час назад

      да по ходу черечесов скоро зятя в ворота поставит вот умора будет !!!

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