«Чемпионат»: Караваев подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт

Дело твое конечно и удачи!!! Но зачем тогда говорить что хочешь играть в Европе и тут и останешся. А ну да как у них там говорится... Мечты сбываются!!!
Сегодня, 2 сентября, «Зенит» объявит о переходе защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, футболист заключит с петербургским клубом контракт до лета 2023 года.
Ранее стало известно, что «Зенит» заплатит за 24-летнего фулбека 7 миллионов евро.
- Караваев – воспитанник ЦСКА.
- За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
- В этом сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата Голландии.