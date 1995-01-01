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    «Чемпионат»: Караваев подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт

    Сегодня, 2 сентября, «Зенит» объявит о переходе защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, футболист заключит с петербургским клубом контракт до лета 2023 года.

    Ранее стало известно, что «Зенит» заплатит за 24-летнего фулбека 7 миллионов евро.

    • Караваев – воспитанник ЦСКА.
    • За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
    • В этом сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата Голландии.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +813

      Jhon1989 46 минут назад

      Дело твое конечно и удачи!!! Но зачем тогда говорить что хочешь играть в Европе и тут и останешся. А ну да как у них там говорится... Мечты сбываются!!!

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