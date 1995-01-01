«Чемпионат»: Караваев подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт

Сегодня, 2 сентября, «Зенит» объявит о переходе защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, футболист заключит с петербургским клубом контракт до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что «Зенит» заплатит за 24-летнего фулбека 7 миллионов евро.