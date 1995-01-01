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    Семак впервые победил «Спартак» в качестве тренера, безвыигрышная серия Кононова против «Зенита» продлилась до 5 матчей

    В матче 8-го тура РПЛ «Зенит» в гостях одержал минимальную победу над «Спартаком» (1:0).

    Как сообщает Sports.ru, Сергей Семак впервые обыграл московскую команду в качестве главного тренера. Предыдущие пять попыток не увенчались успехом (3 ничьи и 2 поражения во главе «Зенита» и «Уфы»).

    А Олег Кононов продлил свою безвыигрышную серию в матчах с петербуржцами до пяти встреч. Такие данные приводит «Спорт-Экспресс».

    Всего действующий главный тренер «Спартака» встречался с «Зенитом» девять раз и победил лишь однажды. Произошло это в августе 2015 года, когда 53-летний специалист возглавлял «Краснодар».

    Жирков – боец и профессионал. В 36 играет в основе «Зенита» и забивает

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +776

      ААМ 25 минут назад

      Зениту надо к ЛЧ менять игру. На тихоходном паровозе в ЛЧ далеко не уедешь.

      0
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      Рейтинг: +3420

      ЮНик 50 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Радости нашего городка. Раньше прилетев из космоса ЮРА Гагарин честь отдавал о выполнении задания Родины. Теперь другие "космонавты" юры и артемы "честь отдают" на потеху буратин под снисходительные лыбы очень честных миллиардеров, отсосавших баблище из "нацдостояния". РПЛ!!! Как много в этом слове!!! Лучшая ЛИГА во вселенной!!!

      -4
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      Рейтинг: +343

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Семак тут совершенно ни причем - это полностью заслуга пиджака, без которого результат мог бы иным.

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      Рейтинг: +343

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Печально смотреть, когда вроде бы неплохие игроки, выходят на поле и не знают, что делать. Вот тут тренер как раз и нужен, а в Спартаке его нет. За что получает деньги пиджак не понятно и нужен ли он вообще тоже не ясно. А игра была не интересная, команды что Зенит, что Спартак ничего не показали. И это лидеры чемпионата. Наш футбол провалился в очень глубокую яму.

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