Семак впервые победил «Спартак» в качестве тренера, безвыигрышная серия Кононова против «Зенита» продлилась до 5 матчей

В матче 8-го тура РПЛ «Зенит» в гостях одержал минимальную победу над «Спартаком» (1:0).

Как сообщает Sports.ru, Сергей Семак впервые обыграл московскую команду в качестве главного тренера. Предыдущие пять попыток не увенчались успехом (3 ничьи и 2 поражения во главе «Зенита» и «Уфы»).

А Олег Кононов продлил свою безвыигрышную серию в матчах с петербуржцами до пяти встреч. Такие данные приводит «Спорт-Экспресс».

Всего действующий главный тренер «Спартака» встречался с «Зенитом» девять раз и победил лишь однажды. Произошло это в августе 2015 года, когда 53-летний специалист возглавлял «Краснодар».

Жирков – боец и профессионал. В 36 играет в основе «Зенита» и забивает