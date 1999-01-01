«Промеса вернуть реально, Глушенков остается». Цорн рассказал о трансферах «Спартака»

Лучше верните дяденек из команды "Легенд".там и Корнаухов нашел себя,и многие другие научились мяч пинать после завершения карьеры)
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал о возможных трансферах московской команды. По его словам, полузащитник Квинси Промес, выступающий сейчас за «Аякс», может вернуться в клуб.
Также Цорн сообщил, что россиянин Максим Глушенков, на которого претендовала «Верона», не уйдет из «Спартака» в это трансферное окно.
«Реально ли вернуть Промеса? Я думаю, да. Что касается Глушенкова, то Максим остается», — сказал Цорн.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России.
- Глушенков подписал контракт с красно-белыми в 2019 году.