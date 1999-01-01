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    «Промеса вернуть реально, Глушенков остается». Цорн рассказал о трансферах «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал о возможных трансферах московской команды. По его словам, полузащитник Квинси Промес, выступающий сейчас за «Аякс», может вернуться в клуб.

    Также Цорн сообщил, что россиянин Максим Глушенков, на которого претендовала «Верона», не уйдет из «Спартака» в это трансферное окно.

    «Реально ли вернуть Промеса? Я думаю, да. Что касается Глушенкова, то Максим остается», — сказал Цорн.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России.
    • Глушенков подписал контракт с красно-белыми в 2019 году.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1253

      Антон bx14e 13 минут назад

      Лучше верните дяденек из команды "Легенд".там и Корнаухов нашел себя,и многие другие научились мяч пинать после завершения карьеры)

      0
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      Рейтинг: +6423

      ivanthebest 20 минут назад

      План на зиму - это центральный нападающий и крайний правый защитник. В остальном команда очень неплохо укомплектована. Остаётся команде только работать и ещё раз работать.

      0
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      Рейтинг: +5979

      derrik2000 > ivanthebest 14 минут назад

      Я думаю, что сейчас Спартак не укомплектован даже на 100% стартового состава.
      Выход из игры в игру в старте Мирзова и Гулиева (последний - далеко не на своей позиции) тому подтверждение.
      Да и Кононов с упорством, достойным гораздо лучшего применения, всё время ставит в старт эти два совершенно инородных тела для того, думаю, чтобы перед Федуном всё таки как-то оправдаться за эти два совершенно бессмысленных приобретения, сделанных БЕЗ участия Цорна.

      1
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      Рейтинг: +17443

      VVM1964 26 минут назад

      Да ладно ??? А не интересовались - может и Каррера согласится вернуться ?

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