«СЭ»: Лукас Сантос прилетел в Москву. Завтра он подпишет контракт с ЦСКА

Надсь что, он не повторит судьбу Витиньо
Полузащитник «Васко да Гамы» Лукас Сантос близок к переходу в ЦСКА.
По информации «Спорт-Экспресс», 20-летний бразилец прибыл в Москву, где уже завтра пройдет медицинское обследование.
«Мы приземлились в Москве. Скоро Сантос подпишет контракт», — сказал агент футболиста Фабиано Фара.
- Сантос будет выступать за ЦСКА на правах аренды до конца 2019 года.
- Армейцы смогут выкупить игрока за 3 миллиона евро.
Сантос поблагодарил «Васко да Гаму» и подписался на аккаунт ЦСКА в инстаграме