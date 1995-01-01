«СЭ»: Лукас Сантос прилетел в Москву. Завтра он подпишет контракт с ЦСКА

Полузащитник «Васко да Гамы» Лукас Сантос близок к переходу в ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресс», 20-летний бразилец прибыл в Москву, где уже завтра пройдет медицинское обследование.

«Мы приземлились в Москве. Скоро Сантос подпишет контракт», — сказал агент футболиста Фабиано Фара.

Сантос будет выступать за ЦСКА на правах аренды до конца 2019 года.

Армейцы смогут выкупить игрока за 3 миллиона евро.

Сантос поблагодарил «Васко да Гаму» и подписался на аккаунт ЦСКА в инстаграме