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    «СЭ»: Лукас Сантос прилетел в Москву. Завтра он подпишет контракт с ЦСКА

    Полузащитник «Васко да Гамы» Лукас Сантос близок к переходу в ЦСКА.

    По информации «Спорт-Экспресс», 20-летний бразилец прибыл в Москву, где уже завтра пройдет медицинское обследование.

    «Мы приземлились в Москве. Скоро Сантос подпишет контракт», — сказал агент футболиста Фабиано Фара.

    • Сантос будет выступать за ЦСКА на правах аренды до конца 2019 года.
    • Армейцы смогут выкупить игрока за 3 миллиона евро.

    Сантос поблагодарил «Васко да Гаму» и подписался на аккаунт ЦСКА в инстаграме

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:42
    Комментарии9
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      Рейтинг: +898

      Стаz 1 час назад

      Надсь что, он не повторит судьбу Витиньо

      0
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      Рейтинг: +4795

      Агасфер 1 час назад

      Две недели на устройство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9450

      vladimir-7 1 час назад

      Завтра 2 сентября, когда закрывается трансферное окно, говорили что
      1 сентября последний день.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Slater48 > vladimir-7 1 час назад

      Завтра последний день то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1113

      CSKA471 2 часа назад

      Это хорошая новость!!!

      2
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      Рейтинг: +10

      Slater48 > CSKA471 1 час назад

      А комличенко не перейдёт, это плохая новость и чалов один на три фронта

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      Рейтинг: +10825

      sssrspartak > Slater48 1 час назад

      да вроде перейдет!

      0
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      Рейтинг: +10

      Slater48 > sssrspartak 1 час назад

      Нет не перейдёт.. ЦСКА опять решил сбить цену, на что получили отказ, есть вероятность увидеть его в в динамо

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      Рейтинг: +651

      shikari__ > Slater48 33 минуты назад

      судя по всему ты сам лично сбивал цену и тебе официально пришел отказ, раз утверждаешь) откуда ты это вообще взял? сам додумал?

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