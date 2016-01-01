Мелкадзе перейдет в «Тамбов» на правах аренды. «Спартак» будет выплачивать игроку зарплату

а можно нам мельгарехо или игнатова или жано с компенсацией зп от вас ? а спаратак?
«Тамбов» арендует у «Спартака» нападающего Георгия Мелкадзе. Об этом сообщил спортивный директор бордово-синих Павел Худяков.
«Арендуем Мелкадзе у «Спартака» до конца сезона без права выкупа», — сказал Худяков.
Зарплата россиянина в «Спартаке» – 3 миллиона рублей в месяц. По информации «Бизнес Online», «Тамбов» будет платить футболисту только 150 тысяч.
- Мелкадзе – воспитанник «Спартака». За основную команду он провел 18 матчей, но не отметился результативными действиями.
- В мае этого года форвард продлил контракт с клубом на три года.
- Сообщалось, что Мелкадзе может перейти в «Ахмат».