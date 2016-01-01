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    Мелкадзе перейдет в «Тамбов» на правах аренды. «Спартак» будет выплачивать игроку зарплату

    «Тамбов» арендует у «Спартака» нападающего Георгия Мелкадзе. Об этом сообщил спортивный директор бордово-синих Павел Худяков.

    «Арендуем Мелкадзе у «Спартака» до конца сезона без права выкупа», — сказал Худяков.

    Зарплата россиянина в «Спартаке» – 3 миллиона рублей в месяц. По информации «Бизнес Online», «Тамбов» будет платить футболисту только 150 тысяч.

    • Мелкадзе – воспитанник «Спартака». За основную команду он провел 18 матчей, но не отметился результативными действиями.
    • В мае этого года форвард продлил контракт с клубом на три года.
    • Сообщалось, что Мелкадзе может перейти в «Ахмат».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1410

      Фанат Рубина 18 минут назад

      а можно нам мельгарехо или игнатова или жано с компенсацией зп от вас ? а спаратак?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17409

      VVM1964 45 минут назад

      Правильное решение - пусть оттачивает мастерство , если оно конечно есть )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1193

      Фан666 57 минут назад

      Этому балласту давно место в фнл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4200

      серега кашин 1 час назад

      в спартаке у него нет шансов так что он выбрал играть чем протирать штаны

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