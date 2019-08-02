Мелкадзе близок к трансферу в «Ахмат»

Ура!!! Держу кулачки, чтобы не сорвалось!!!
Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе может сменить клуб летом. «Ахмат» близок к заключению арендного соглашения по футболисту.
Срок аренды составит один сезон. Чеченский клуб будет иметь возможность выкупа Мелкадзе. Месяц назад была информация, что «Спартак» не намерен отпускать форварда в другой клуб.
- В прошлом сезоне 22-летний футболист провел за «Спартак» 11 матчей и не отметился результативными действиями.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
- «Ахмат» занимает 13-е место.