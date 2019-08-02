Мелкадзе близок к трансферу в «Ахмат»

Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе может сменить клуб летом. «Ахмат» близок к заключению арендного соглашения по футболисту.

Срок аренды составит один сезон. Чеченский клуб будет иметь возможность выкупа Мелкадзе. Месяц назад была информация, что «Спартак» не намерен отпускать форварда в другой клуб.