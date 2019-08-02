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    Мелкадзе близок к трансферу в «Ахмат»

    Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе может сменить клуб летом. «Ахмат» близок к заключению арендного соглашения по футболисту.

    Срок аренды составит один сезон. Чеченский клуб будет иметь возможность выкупа Мелкадзе. Месяц назад была информация, что «Спартак» не намерен отпускать форварда в другой клуб.

    • В прошлом сезоне 22-летний футболист провел за «Спартак» 11 матчей и не отметился результативными действиями.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.
    • «Ахмат» занимает 13-е место.

    Источник: «Чемпионат»

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    02.08.2019 23:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +735

      Max Bobr 17 минут назад

      Ура!!! Держу кулачки, чтобы не сорвалось!!!

      1
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      Рейтинг: +934

      Томик 21 минуту назад

      Хорошо. Но лучше было бы, чтобы подобная новость была про Мирзова. Вот кого надо сразу вслед за Ананидзе продавать(отдавать, дарить).

      0
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      ...
      Рейтинг: +1730

      Челнинец > Томик 27 секунд назад

      его только взяли!

      0
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      Рейтинг: +4155

      GoldPlayFIFARus9 46 минут назад

      Ахмату акбар!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4344

      Persona_non_Grata > GoldPlayFIFARus9 33 минуты назад

      )))

      0
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      Рейтинг: +5635

      derrik2000 48 минут назад

      Должна бы быть другая новость: "МЕЛКАДЗЕ ПРОДАН АХМАТУ"!

      1
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      Рейтинг: +10126

      sssrspartak 56 минут назад

      ну и слава богу!нам он не ко двору!

      2
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      Рейтинг: +800

      Boeung777 1 час назад

      Ну наконец-то, дождались.

      4
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      Рейтинг: +1798

      JTherry 1 час назад

      трансфер XXI века!!!

      3
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      Рейтинг: +10966

      Alimpasha 1 час назад

      Не нужен,в Ахмате есть форварды получше.

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