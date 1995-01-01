A Bola: Лысцов перешел из «Бенфики» в «Крылья Советов»

видать совсем не для Бенфики избавились наверное от русского
Португальское издание A Bola сообщило о переходе защитника системы «Бенфики» Виталия Лысцова в «Крылья Советов». Детали трансфера не разглашаются.
Воспитанник «Локомотива» также играл в Португалии за «Униао Лейрию» и «Тонделу». Футболист выступал за молодежные сборные России.
- Лысцов – уроженец Воронежа.
- «Бенфика» в Примейре идет седьмой.
- «Крылья Советов» в таблице РПЛ занимают место в зоне переходных матчей.
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