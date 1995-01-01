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    A Bola: Лысцов перешел из «Бенфики» в «Крылья Советов»

    Португальское издание A Bola сообщило о переходе защитника системы «Бенфики» Виталия Лысцова в «Крылья Советов». Детали трансфера не разглашаются.

    Воспитанник «Локомотива» также играл в Португалии за «Униао Лейрию» и «Тонделу». Футболист выступал за молодежные сборные России.

    • Лысцов – уроженец Воронежа.
    • «Бенфика» в Примейре идет седьмой.
    • «Крылья Советов» в таблице РПЛ занимают место в зоне переходных матчей.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10437

      Garrincha58 14 минут назад

      видать совсем не для Бенфики избавились наверное от русского

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      Рейтинг: +335

      yarik1_78 1 час назад

      На повышение пошел!

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    • ...
      Рейтинг: +601

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      И зачем ему это нужно? Большие деньги пр сравнению с Португалией? Если так ,то очень жаль парня.

      0
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      Рейтинг: +4795

      Агасфер 1 час назад

      Наконец в Европу попал!!!

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