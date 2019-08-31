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    Пике: «Хотелось набрать 9 очков из 9-ти, но ситуация складывается иначе»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал старт команды в чемпионате Испании.

    Игроки Эрнесто Вальверде набрали четыре очка в трех турах и занимают седьмое место в турнирной таблице.

    «Мы не переживаем. Мы рассчитывали на другой старт, но сезон длинный. Важно сохранять шансы на чемпионство в марте и апреле.

    Хотелось бы набрать девять очков из девяти возможных, но но ситуация складывается иначе. Важно сохранить единство», – сказал 32-летний Пике.

    • Это худший старт каталонцев за 11 лет. В 2008-м году команда при Хосепе Гвардиоле так же набрала четыре балла после трех игр чемпионата, но в итоге выиграла требл.
    • Пике принял участие во всех матчах команды в сезоне, включая победный с «Бетисом» (5:2, второй тур), который стал для него 500-м за клуб.

    Источник: Marca

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