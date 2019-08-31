Пике: «Хотелось набрать 9 очков из 9-ти, но ситуация складывается иначе»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал старт команды в чемпионате Испании.

Игроки Эрнесто Вальверде набрали четыре очка в трех турах и занимают седьмое место в турнирной таблице.

«Мы не переживаем. Мы рассчитывали на другой старт, но сезон длинный. Важно сохранять шансы на чемпионство в марте и апреле.

Хотелось бы набрать девять очков из девяти возможных, но но ситуация складывается иначе. Важно сохранить единство», – сказал 32-летний Пике.