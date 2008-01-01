«Бешикташ» арендовал Эль-Ненни у «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни проведет сезон-2019/20 в «Бешикташе» на правах аренды.

Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

«Очень рад переходу, нацелен на достижение результата в Суперлиге и Европе.

Болельщикам и партнерам по «Арсеналу» желаю успехов в сезоне. Будьте уверены, в течение этого года я буду следить за прогрессом команды из Стамбула», – написал 27-летний египтянин в твиттере.