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    «Бешикташ» арендовал Эль-Ненни у «Арсенала»

    Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни проведет сезон-2019/20 в «Бешикташе» на правах аренды.

    Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

    «Очень рад переходу, нацелен на достижение результата в Суперлиге и Европе.

    Болельщикам и партнерам по «Арсеналу» желаю успехов в сезоне. Будьте уверены, в течение этого года я буду следить за прогрессом команды из Стамбула», – написал 27-летний египтянин в твиттере.

    • Эль-Ненни перешел в лондонский клуб в январе 2016-го года из «Базеля» за 12,5 миллионов евро. У него 89 матчей за команду.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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