«Бешикташ» арендовал Эль-Ненни у «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни проведет сезон-2019/20 в «Бешикташе» на правах аренды.
Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
«Очень рад переходу, нацелен на достижение результата в Суперлиге и Европе.
Болельщикам и партнерам по «Арсеналу» желаю успехов в сезоне. Будьте уверены, в течение этого года я буду следить за прогрессом команды из Стамбула», – написал 27-летний египтянин в твиттере.
- Эль-Ненни перешел в лондонский клуб в январе 2016-го года из «Базеля» за 12,5 миллионов евро. У него 89 матчей за команду.