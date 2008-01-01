Гогуа – в заявке ЦСКА на матч с «Арсеналом»

ЦСКА опубликовал список игроков, которые отправились на матч 8-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

В заявку московской команды попал защитник Седрик Гогуа, перешедший этим летом из «Тамбова».

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

защитники: Седрик Гогуа, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Марио Фернандес, Звонимир Шарлия, Вадим Карпов.

полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков.

нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.