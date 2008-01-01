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    Гогуа – в заявке ЦСКА на матч с «Арсеналом»

    ЦСКА опубликовал список игроков, которые отправились на матч 8-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

    В заявку московской команды попал защитник Седрик Гогуа, перешедший этим летом из «Тамбова».

    вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

    защитники: Седрик Гогуа, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Марио Фернандес, Звонимир Шарлия, Вадим Карпов.

    полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков.

    нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +9431

      vladimir-7 27 минут назад

      Зачем таскают Т.Нисимуру, никакой пользы от него нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +334

      yarik1_78 1 час назад

      Нападение бомба у нас!

      1
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      ...
      Рейтинг: +9431

      vladimir-7 > yarik1_78 25 минут назад

      Да, уж!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      wassiok 1 час назад

      S pohmelja ne ochen rabotat

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      Derzkiy1 1 час назад

      Ну я хз будто не Гогуа в ЦСКА перешёл , а Варан ....

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