Гогуа – в заявке ЦСКА на матч с «Арсеналом»

Зачем таскают Т.Нисимуру, никакой пользы от него нет.
ЦСКА опубликовал список игроков, которые отправились на матч 8-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
В заявку московской команды попал защитник Седрик Гогуа, перешедший этим летом из «Тамбова».
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
защитники: Седрик Гогуа, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Марио Фернандес, Звонимир Шарлия, Вадим Карпов.
полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков.
нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.
- Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня в 16:30 мск.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.