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    Кулибали извинился в твиттере за автогол в матче с «Ювентусом»

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали принес извинения болельщикам за автогол в матче 2-го тура Серии А с «Ювентусом» (3:4). Неаполитанцы отыгрались в этой встрече со счета 0:3, но на 92-й минуте сенегальский футболист забил в свои ворота.

    «Это моя собственная ошибка, которая причиняет мне боль, так как это произошло после невероятного камбэка.

    Я извиняюсь. Но мы должны принять то, что мы сильны. Мы это доказали и еще покажем», – сообщил Кулибали.

    • Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 75 миллионов евро.

    Серия А. Кулибали забил автогол на 90+2 минуте встречи с «Ювентусом», в матче 7 голов

    Источник: Твиттер Калиду Кулибали

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