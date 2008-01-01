Кулибали извинился в твиттере за автогол в матче с «Ювентусом»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали принес извинения болельщикам за автогол в матче 2-го тура Серии А с «Ювентусом» (3:4). Неаполитанцы отыгрались в этой встрече со счета 0:3, но на 92-й минуте сенегальский футболист забил в свои ворота.

«Это моя собственная ошибка, которая причиняет мне боль, так как это произошло после невероятного камбэка.

Я извиняюсь. Но мы должны принять то, что мы сильны. Мы это доказали и еще покажем», – сообщил Кулибали.

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года.

Рыночная стоимость футболиста – 75 миллионов евро.

Серия А. Кулибали забил автогол на 90+2 минуте встречи с «Ювентусом», в матче 7 голов