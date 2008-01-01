«Ахмат»: «Вопрос об отставке Рахимова не поднимался»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов поддержал главного тренера Рашида Рахимов после ничьи с «Тамбовом» (1:1, восьмой тур РПЛ).

«Несмотря на ничейный результат, к нашим футболистам нет претензии по самоотдаче. Пропустив со стандарта, они делали все, чтобы сравнять счет.

Статистика говорит о полном преимуществе грозненцев: 28 ударов против 5 у соперника. К сожалению, при хорошей игре получилось только сравнять счет.

Перед матчем некоторые СМИ, ссылаясь на неназванные источники, писали о том, что Рашид Рахимов покинет пост наставника команды. Конечно, это неправда. Рашид Маматкулович имеет доверие со стороны руководства республики и клуба, и вопрос о возможной отставке не поднимался и не обсуждался.

Болельщикам не стоит верить слухам, а нужно поддерживать команду и верить в лучшее. Наступает пауза в чемпионате в связи с играми национальных сборных. Необходимо после выходных провести хорошую подготовку к осенним матчам чемпионата», – написал Даудов в инстаграме.