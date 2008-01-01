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    «Ахмат»: «Вопрос об отставке Рахимова не поднимался»

    Президент «Ахмата» Магомед Даудов поддержал главного тренера Рашида Рахимов после ничьи с «Тамбовом» (1:1, восьмой тур РПЛ).

    «Несмотря на ничейный результат, к нашим футболистам нет претензии по самоотдаче. Пропустив со стандарта, они делали все, чтобы сравнять счет.

    Статистика говорит о полном преимуществе грозненцев: 28 ударов против 5 у соперника. К сожалению, при хорошей игре получилось только сравнять счет.

    Перед матчем некоторые СМИ, ссылаясь на неназванные источники, писали о том, что Рашид Рахимов покинет пост наставника команды. Конечно, это неправда. Рашид Маматкулович имеет доверие со стороны руководства республики и клуба, и вопрос о возможной отставке не поднимался и не обсуждался.

    Болельщикам не стоит верить слухам, а нужно поддерживать команду и верить в лучшее. Наступает пауза в чемпионате в связи с играми национальных сборных. Необходимо после выходных провести хорошую подготовку к осенним матчам чемпионата», – написал Даудов в инстаграме.

    • Рахимов возглавил грозненский клуб в сентябре 2018-го года. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Источник: Инстаграм президента «Ахмата» Магомед Даудов

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14106

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ахмат на Цветном бульваре: после каждой игры рвутся менять тренера.

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