Черданцев: «Если «Ростов» станет чемпионом – постригусь наголо»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заключил пари на случай победы «Ростова» в чемпионате России.

«Последую примеру коллеги Линекера и пообещаю, что если «Ростов» станет чемпионом, перед первым эфиром следующего сезона постригусь наголо», – написал Черданцев в твиттере.