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    Черданцев: «Если «Ростов» станет чемпионом – постригусь наголо»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заключил пари на случай победы «Ростова» в чемпионате России.

    «Последую примеру коллеги Линекера и пообещаю, что если «Ростов» станет чемпионом, перед первым эфиром следующего сезона постригусь наголо», – написал Черданцев в твиттере.

    Источник: Твиттер журналиста «Матч ТВ» Георгия Черданцева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1446

      Axe111 58 минут назад

      Пфф примитивные мцсли

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    • ...
      Рейтинг: +14106

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Георгий, ты работаешь на крутейшем (якобы) канале, а споришь на затасканный предмет. Уж кто только не стригся наголо. Надоело. Линекер и то вроде в трусах выходил в эфир на спор. Может, чё-нибудь другое придумаешь? Включи креатив.

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