Черданцев: «Если «Ростов» станет чемпионом – постригусь наголо»

Пфф примитивные мцсли
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заключил пари на случай победы «Ростова» в чемпионате России.
«Последую примеру коллеги Линекера и пообещаю, что если «Ростов» станет чемпионом, перед первым эфиром следующего сезона постригусь наголо», – написал Черданцев в твиттере.
- Ведущий Match of the Day Гари Линекер по ходу АПЛ-2015/16 пообещал провести эфир в трусах, если «Лестер» станет чемпионом. Экс-игрок «Барселоны» и сборной Англии сдержал обещание (ФОТО).
- После победы над «Локомотивом» (2:1, восьмой тур) команда Валерия Карпина возглавила турнирную таблицу РПЛ.