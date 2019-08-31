Селюк: «Я договорился о переходе Аршавина в «Барселону», но трансфер не сложился»

Агент Дмитрий Селюк рассказал о несостоявшемся переходе Андрея Аршавина в «Барселону».

В январе 2009-го года экс-полузащитник «Зенита» перешел в «Арсенал» за 16,5 миллионов евро.

«Я договорился о переходе Аршавина в «Барселону». Общался с Андреем тогда и передал трубку Лапорте. Тот ему все предложил.

Почему не состоялся трансфер? «Барса» оплатила 15 миллионов евро, но цена не стала принципиальной. Для «Зенита» не было важно — 15 ли это миллионов от каталонцев или 18 от «Арсенала». Это небольшая разница.

Я вот помню, что у него на тренировках всегда была шапочка «Барселоны». Он всегда мечтал играть за эту команду. Я договорился, что его купят за 15 миллионов. Лапорта тогда даже общался с Медведевым. Однако в конечном итоге трансфер не сложился», — сказал Селюк в эфире «Матч ТВ».