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    Селюк: «Я договорился о переходе Аршавина в «Барселону», но трансфер не сложился»

    Агент Дмитрий Селюк рассказал о несостоявшемся переходе Андрея Аршавина в «Барселону».

    В январе 2009-го года экс-полузащитник «Зенита» перешел в «Арсенал» за 16,5 миллионов евро.

    «Я договорился о переходе Аршавина в «Барселону». Общался с Андреем тогда и передал трубку Лапорте. Тот ему все предложил.

    Почему не состоялся трансфер? «Барса» оплатила 15 миллионов евро, но цена не стала принципиальной. Для «Зенита» не было важно — 15 ли это миллионов от каталонцев или 18 от «Арсенала». Это небольшая разница.

    Я вот помню, что у него на тренировках всегда была шапочка «Барселоны». Он всегда мечтал играть за эту команду. Я договорился, что его купят за 15 миллионов. Лапорта тогда даже общался с Медведевым. Однако в конечном итоге трансфер не сложился», — сказал Селюк в эфире «Матч ТВ».

    • Аршавин принадлежал лондонскому клубу на протяжении трех сезонов и не выиграл трофеев. В июле 2013-го года вернулся в «Зенит».

    Источник: «Матч ТВ»

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    31.08.2019 23:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1259

      general.lizyukov 10 минут назад

      ври, да не завирайся

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      Рейтинг: +7517

      Serjoga 31 минуту назад

      Еще лет через ПЯТЬ сообщи эту НОВОСТЬ и назовись самым лучшим! ИДИОТИЗМ! Да и статья НИ О ЧЕМ!

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      Рейтинг: +225

      Artemka444 50 минут назад

      С Каким это он Медведевым общался!!!!!

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