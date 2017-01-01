Record: «Зенит» в 2020 году обязан выкупить Осорио за 9 миллионов

Че-то я сомневаюся...за Вику с Гемороем он играл, но за Драконов не особо и девять лямов евриков ?
«Зенит» и «Порту» согласовали трансфер защитника Йордана Осорио. Футболист проведет текущий сезон в Санкт-Петербурге на правах аренды.
Она закончится летом 2020 года, и в тот момент «Зенит» обязан выкупить футболиста за 9 миллионов евро, информирует Record. Венесуэлец – участник последнего Кубка Америки (один матч).
- В прошлом сезоне Осорио сыграл за «Виторию Гимарайнш» (аренда) 30 матчей и забил два гола.
- Рыночная стоимость защитника – 2,5 миллиона евро.
- «Зенит» в РПЛ идет пятым.
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