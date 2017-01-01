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    Record: «Зенит» в 2020 году обязан выкупить Осорио за 9 миллионов

    «Зенит» и «Порту» согласовали трансфер защитника Йордана Осорио. Футболист проведет текущий сезон в Санкт-Петербурге на правах аренды.

    Она закончится летом 2020 года, и в тот момент «Зенит» обязан выкупить футболиста за 9 миллионов евро, информирует Record. Венесуэлец – участник последнего Кубка Америки (один матч).

    • В прошлом сезоне Осорио сыграл за «Виторию Гимарайнш» (аренда) 30 матчей и забил два гола.
    • Рыночная стоимость защитника – 2,5 миллиона евро.
    • «Зенит» в РПЛ идет пятым.

    Источник: Record

    Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 304 тысяч подписчиков.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +361

      dimag 7 минут назад

      Че-то я сомневаюся...за Вику с Гемороем он играл, но за Драконов не особо и девять лямов евриков ?

      0
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      Рейтинг: +677

      GSmall 40 минут назад

      Классно развели.Хотя...чё я удивляюсь.Нам все вставляют по самые не хочу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4768

      Агасфер 40 минут назад

      "...ОБЯЗАН,,,"??? Охренеть,какие оригинальные условия сделки по аренде! Сразу видна щедрая рука Миллера и бездонный карман государства.В котором,впрочем,есть не заштопанная дыра.

      0
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      Рейтинг: +2147

      TOMSON > Агасфер 29 минут назад

      Чем вам не нравится? Считайте купили сейчас, но заплатят потом. Это один из способов обойти ффп..

      И вот что-то опять про государство начали. Самому не надоело?

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