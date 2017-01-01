Record: «Зенит» в 2020 году обязан выкупить Осорио за 9 миллионов

«Зенит» и «Порту» согласовали трансфер защитника Йордана Осорио. Футболист проведет текущий сезон в Санкт-Петербурге на правах аренды.

Она закончится летом 2020 года, и в тот момент «Зенит» обязан выкупить футболиста за 9 миллионов евро, информирует Record. Венесуэлец – участник последнего Кубка Америки (один матч).