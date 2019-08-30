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    Журналист Конов: «Осорио летит в Санкт-Петербург, вопрос решен»

    В Португалии сообщили, что защитник «Порту» Йордан Осорио близок к аренде в «Зенит». Информация подтверждается и российскими источниками.

    «Осорио уже летит в Санкт-Петербург, вопрос решeн», – написал в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • В прошлом сезоне Осорио сыграл за «Порту» 30 матчей и забил два гола.
    • Рыночная стоимость защитника – 2,5 миллиона евро.
    • «Зенит» в РПЛ идет пятым.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    30.08.2019 23:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Владимир82 35 минут назад

      Только он за Порту отыграл лишь один матч, всё остальное было в аренде Витория Гимарайнш.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      Борат 46 минут назад

      Этот конов решил арустамяна потеснить?))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      paracetamol 53 минуты назад

      «Зенит» в РПЛ идет пятым.
      --------------------------------------
      Ну дают, кероты жизнерадостные!

      0
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