Журналист Конов: «Осорио летит в Санкт-Петербург, вопрос решен»

В Португалии сообщили, что защитник «Порту» Йордан Осорио близок к аренде в «Зенит». Информация подтверждается и российскими источниками.

«Осорио уже летит в Санкт-Петербург, вопрос решeн», – написал в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.