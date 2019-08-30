Журналист Конов: «Осорио летит в Санкт-Петербург, вопрос решен»

Только он за Порту отыграл лишь один матч, всё остальное было в аренде Витория Гимарайнш.
В Португалии сообщили, что защитник «Порту» Йордан Осорио близок к аренде в «Зенит». Информация подтверждается и российскими источниками.
«Осорио уже летит в Санкт-Петербург, вопрос решeн», – написал в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- В прошлом сезоне Осорио сыграл за «Порту» 30 матчей и забил два гола.
- Рыночная стоимость защитника – 2,5 миллиона евро.
- «Зенит» в РПЛ идет пятым.