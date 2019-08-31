Составы на матч «Локомотив» – «Ростов» в качестве диктора объявляла внучка Семина

В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Перед игрой составы команд в качестве диктора объявляла внучка главного тренера москвичей Юрия Семина.

Видео можно увидеть ниже. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене»

«Локомотив» и «Ростов» лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют сейчас в РПЛ.

Москвичи осенью и зимой выступят в группе Лиги чемпионов.

Внучка Юрия Семина – дочь его сына, футбольного тренера Андрея Семина.