Составы на матч «Локомотив» – «Ростов» в качестве диктора объявляла внучка Семина

Ну так себе.. По тренироваться надо))
В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Перед игрой составы команд в качестве диктора объявляла внучка главного тренера москвичей Юрия Семина.
Видео можно увидеть ниже. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене»
- «Локомотив» и «Ростов» лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют сейчас в РПЛ.
- Москвичи осенью и зимой выступят в группе Лиги чемпионов.
- Внучка Юрия Семина – дочь его сына, футбольного тренера Андрея Семина.
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— Андрей Панков (@andreypankovvv) August 31, 2019