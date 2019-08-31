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    Составы на матч «Локомотив» – «Ростов» в качестве диктора объявляла внучка Семина

    В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Перед игрой составы команд в качестве диктора объявляла внучка главного тренера москвичей Юрия Семина.

    Видео можно увидеть ниже. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене»

    • «Локомотив» и «Ростов» лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют сейчас в РПЛ.
    • Москвичи осенью и зимой выступят в группе Лиги чемпионов.
    • Внучка Юрия Семина – дочь его сына, футбольного тренера Андрея Семина.

    Источник: Твиттер Андрея Панкова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5707

      mihail200606 46 минут назад

      Ну так себе.. По тренироваться надо))

      0
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      Рейтинг: +4768

      Агасфер 53 минуты назад

      Не думаю,что это удачная находка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14072

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пока жидковато, но будем надеяться гены возьмут своё. Задумка интересная.

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