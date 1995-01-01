Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Гендиректор «Уфы» Газизов: «Надеюсь, беспредел с судейством закончится. 3 сентября будем решать»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). В каждой команде удалили по футболисту.

    «Надеюсь, этот беспредел с судейством когда-нибудь закончится. Коллеги мою позицию знают по нашему судейскому корпусу, 3 сентября будем решать. Плохо, когда решения влияют на ритм игры и так далее. Это тоже футбол, но такого не хочется.

    Мы, хоть и маленький клуб, будем с этим бороться. Я третьего числа всe скажу, дураков нет, мы поговорим со всеми», – сказал Газизов.

    • 3 сентября состоится общее собрание клубов-членов РПЛ по вопросам судейства.
    • «Оренбург» благодаря трем очкам покинул зону вылета.
    • «Уфа» идет десятой.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:10
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      Zubo 46 минут назад

      Результат с Оренбургом показывающий что вы недосягаемое дно и останетесь им навсегда, как впрочем показывает и ваше место в таблице

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4768

      Агасфер 1 час назад

      Конец Александру Винировичу -с кличем Газизова "Бей судей,спасай наш футбол", 16 представителей клубов РПЛ накинутся на бедолагу.Надеюсь,что и все судьи будут в зале,чтобы каждый представитель клуба бил "не своего",а чужака???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2798

      paracetamol 1 час назад

      Отличное судейство было. А ему надо как с Зенитом?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru