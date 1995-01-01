Гендиректор «Уфы» Газизов: «Надеюсь, беспредел с судейством закончится. 3 сентября будем решать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). В каждой команде удалили по футболисту.

«Надеюсь, этот беспредел с судейством когда-нибудь закончится. Коллеги мою позицию знают по нашему судейскому корпусу, 3 сентября будем решать. Плохо, когда решения влияют на ритм игры и так далее. Это тоже футбол, но такого не хочется.

Мы, хоть и маленький клуб, будем с этим бороться. Я третьего числа всe скажу, дураков нет, мы поговорим со всеми», – сказал Газизов.