«Барселона» не включила Месси в заявку на матч с «Осасуной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит еще один матч.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, аргентинский форвард не попал в заявку на ближайшую игру с «Осасуной».
32-летний футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, из-за которого он не сыграл в этом сезоне ни одного матча.
Помимо Месси поединок пропустят травмированные вратарь Нето, защитник Хуниор Фирпо, вингер Усман Дембеле и нападающий Луис Суарес.
- Матч «Осасуна» – «Барселона» состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.
- В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.