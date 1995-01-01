«Барселона» не включила Месси в заявку на матч с «Осасуной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит еще один матч.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, аргентинский форвард не попал в заявку на ближайшую игру с «Осасуной».

32-летний футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, из-за которого он не сыграл в этом сезоне ни одного матча.

Помимо Месси поединок пропустят травмированные вратарь Нето, защитник Хуниор Фирпо, вингер Усман Дембеле и нападающий Луис Суарес.