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    «Барселона» не включила Месси в заявку на матч с «Осасуной»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит еще один матч.

    Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, аргентинский форвард не попал в заявку на ближайшую игру с «Осасуной».

    32-летний футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, из-за которого он не сыграл в этом сезоне ни одного матча.

    Помимо Месси поединок пропустят травмированные вратарь Нето, защитник Хуниор Фирпо, вингер Усман Дембеле и нападающий Луис Суарес.

    • Матч «Осасуна» – «Барселона» состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.
    • В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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