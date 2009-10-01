Лукаку – Невиллу: «Не пытайтесь ставить под сомнение мой профессионализм»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл ранее обвинял нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в непрофессионализме. Бельгиец ответил телевизионному эксперту.

«Можно говорить о плохой форме, но не о непрофессионализме. Неправда, что я недостаточно усердно работаю. Все тренеры говорят, что я всегда работаю, чтобы стать лучше. Поэтому не пытайтесь ставить под сомнение мой профессионализм», – сказал Лукаку ВВС.