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    Лукаку – Невиллу: «Не пытайтесь ставить под сомнение мой профессионализм»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл ранее обвинял нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в непрофессионализме. Бельгиец ответил телевизионному эксперту.

    «Можно говорить о плохой форме, но не о непрофессионализме. Неправда, что я недостаточно усердно работаю. Все тренеры говорят, что я всегда работаю, чтобы стать лучше. Поэтому не пытайтесь ставить под сомнение мой профессионализм», – сказал Лукаку ВВС.

    • Бельгиец летом сменил «Манчестер Юнайтед» на «Интер».
    • Лукаку отличился в дебютном матче Серии А.
    • Главное достижение бельгийца в карьере – победа с «Андерлехтом» в чемпионате Бельгии (сезон-2009/10).

    Источник: BBC

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