O Jogo: «Реал» согласовал со «Спортингом» трансфер Фернандеша за 70 миллионов

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к трансферу в мадридский «Реал». По сведениям O Jogo, стороны согласовали переход за 70 миллионов евро.

При этом португальцы убедили испанцев оставить игрока у себя на сезон-2019/20 – в «Реал» Фернандеш перейдет следующим летом. Полузащитником интересовался «Милан».