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    O Jogo: «Реал» согласовал со «Спортингом» трансфер Фернандеша за 70 миллионов

    Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к трансферу в мадридский «Реал». По сведениям O Jogo, стороны согласовали переход за 70 миллионов евро.

    При этом португальцы убедили испанцев оставить игрока у себя на сезон-2019/20 – в «Реал» Фернандеш перейдет следующим летом. Полузащитником интересовался «Милан».

    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
    • Фернандеш перешел в португальский клуб из «Сампдории» в 2017 году за 9,7 миллиона евро.
    • «Реал» после двух туров Примеры набрал четыре очка.

    Источник: O Jogo

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