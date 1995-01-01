Football Italia: «Милан» поборется за Бруну Фернандеша

«Милан» стал очередным претендентом на полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает вариант с обменом португальского хавбека на форварда Андре Силву с доплатой со своей стороны.

Впрочем, текущее финансовое положение «Милана» вынуждает клуб сначала продать Сусо, а уже потом договариваться о трансфере Фернандеша.

Конкуренцию миланцам составит «Реал». Ранее интерес к 24-летнему футболисту также проявляли «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», но в АПЛ уже закрылось трансферное окно.