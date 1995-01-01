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    Football Italia: «Милан» поборется за Бруну Фернандеша

    «Милан» стал очередным претендентом на полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Football Italia.

    По информации источника, итальянский клуб рассматривает вариант с обменом португальского хавбека на форварда Андре Силву с доплатой со своей стороны.

    Впрочем, текущее финансовое положение «Милана» вынуждает клуб сначала продать Сусо, а уже потом договариваться о трансфере Фернандеша.

    Конкуренцию миланцам составит «Реал». Ранее интерес к 24-летнему футболисту также проявляли «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», но в АПЛ уже закрылось трансферное окно.

    • В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 53 матча, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3057

      dinar7777dinar 1 час назад

      Кристина же орал что Андре гомеш это его замена в сборной Португалии ))) а щас милан не знает как избавится от сего помазанного Кристиной ‘таланта’. ))

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