Football Italia: «Милан» поборется за Бруну Фернандеша

Кристина же орал что Андре гомеш это его замена в сборной Португалии ))) а щас милан не знает как избавится от сего помазанного Кристиной ‘таланта’. ))
«Милан» стал очередным претендентом на полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Football Italia.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает вариант с обменом португальского хавбека на форварда Андре Силву с доплатой со своей стороны.
Впрочем, текущее финансовое положение «Милана» вынуждает клуб сначала продать Сусо, а уже потом договариваться о трансфере Фернандеша.
Конкуренцию миланцам составит «Реал». Ранее интерес к 24-летнему футболисту также проявляли «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», но в АПЛ уже закрылось трансферное окно.
- В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 53 матча, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.