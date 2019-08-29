Селюк: «Гогуа подписал четырехлетний контракт. Зарплату и сумму выкупа не могу обсуждать»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, раскрыл подробности его соглашения с ЦСКА.

«Гогуа успешно прошел медосмотр и подписал четырехлетний контракт. Зарплату и сумму выкупа не могу обсуждать, это конфиденциальная информация.

Уверен, что в новом клубе Седрик станет одним из лучших игроков чемпионата. С ЦСКА несложно было договориться, там работают одни профессионалы. Сложно было с «Тамбовом», который не хотел отпускать одного из своих лидеров», — сказал Селюк.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что Гогуа стал игроком ЦСКА.