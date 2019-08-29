Селюк: «Гогуа подписал четырехлетний контракт. Зарплату и сумму выкупа не могу обсуждать»

ох, ну если агент Селюк, то подвоха стоит ждать где-то
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, раскрыл подробности его соглашения с ЦСКА.
«Гогуа успешно прошел медосмотр и подписал четырехлетний контракт. Зарплату и сумму выкупа не могу обсуждать, это конфиденциальная информация.
Уверен, что в новом клубе Седрик станет одним из лучших игроков чемпионата. С ЦСКА несложно было договориться, там работают одни профессионалы. Сложно было с «Тамбовом», который не хотел отпускать одного из своих лидеров», — сказал Селюк.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что Гогуа стал игроком ЦСКА.
- Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
- В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
- Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.