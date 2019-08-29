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    Селюк: «Гогуа подписал четырехлетний контракт. Зарплату и сумму выкупа не могу обсуждать»

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, раскрыл подробности его соглашения с ЦСКА.

    «Гогуа успешно прошел медосмотр и подписал четырехлетний контракт. Зарплату и сумму выкупа не могу обсуждать, это конфиденциальная информация.

    Уверен, что в новом клубе Седрик станет одним из лучших игроков чемпионата. С ЦСКА несложно было договориться, там работают одни профессионалы. Сложно было с «Тамбовом», который не хотел отпускать одного из своих лидеров», — сказал Селюк.

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что Гогуа стал игроком ЦСКА.

    • Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
    • В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
    • Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1857

      Masteralex 25 минут назад

      ох, ну если агент Селюк, то подвоха стоит ждать где-то

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