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    Гогуа перешел в ЦСКА

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что защитник Седрик Гогуа стал игроком московского ЦСКА.

    «Гогуа прошел медосмотр, сделка завершена», — сказал Худяков.

    Ранее Худяков раскрыл детали соглашения с ЦСКА по переходу Гогуа. Сообщалось, что армейцы заплатят за защитника 400 тысяч евро.

    • Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
    • В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
    • Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5077

      Сильвербой 10 минут назад

      Тихий ужас!!! Посмешить людей решили что-ли???

      0
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      Рейтинг: +1811

      ухоженный крокодил 11 минут назад

      Ну хоть когда-нибудь ЦСКА купит не Гогуа, Маазу или другое?
      =)))
      Язык сломать можно.

      1
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      Рейтинг: +8444

      DeStar 14 минут назад

      Одни покупают игроков из боруссии, другие чемпионов мира, третьи из барсы. а цска из тамбова) и ведь самое смешное, что через месяцев 6 все будут кричать что цска гавно, гончаренко гавно и все уроды. Состав цска соответствует 5ому месту рпл. ( P.S) если не 6ому, после динамо)

      1
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      Рейтинг: +11

      Олег1204 15 минут назад

      Пугают меня такие усиления

      1
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      Рейтинг: +789

      acor94 28 минут назад

      Он же почти пенсионер. Совсем не перспективно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8444

      DeStar > acor94 10 минут назад

      25 лет?

      0
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      Рейтинг: +939

      Tsigan 32 минуты назад

      400 тыщ евро подняли

      0
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      Рейтинг: +10410

      Garrincha58 38 минут назад

      а кто это грузин или....?

      1
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      Рейтинг: +6980

      Skull_Boy > Garrincha58 35 минут назад

      Черномазый он

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7453

      Serjoga > Garrincha58 19 минут назад

      Фанат футбола, даже любитель РПЛ такие вопросы не задает! ГОГА-имя, на грузинское сойдет, ГОГУА-фамилия, может быть даже в России!

      0
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      ...
      Рейтинг: +7257

      parevg > Skull_Boy 19 минут назад

      Грузин Гогуа, давно не играет, ему за 40 наверное.

      0
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      Рейтинг: +7453

      Serjoga > Skull_Boy 18 минут назад

      Так он не поймет! В советские времена грузин, армян, айзеров так и называли! И не было никакого расизма!

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      Рейтинг: +7453

      Serjoga > parevg 15 минут назад

      29 января 2018 года Гогита Гогуа стал игроком петропавловского «Кызыл-Жар СК»[22].

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      Рейтинг: +7257

      parevg > Serjoga 11 минут назад

      Благодарю. я уже посмотрел ему 35 лет.

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      Рейтинг: +7453

      Serjoga > Garrincha58 11 минут назад

      Посмотри по ссылке сколько РУССКИХ с фамилией ГОГУА:https://botsman.info/surname/106081/

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