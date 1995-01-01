Гогуа перешел в ЦСКА

Тихий ужас!!! Посмешить людей решили что-ли???
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что защитник Седрик Гогуа стал игроком московского ЦСКА.
«Гогуа прошел медосмотр, сделка завершена», — сказал Худяков.
Ранее Худяков раскрыл детали соглашения с ЦСКА по переходу Гогуа. Сообщалось, что армейцы заплатят за защитника 400 тысяч евро.
- Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
- В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
- Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.