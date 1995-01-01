Гогуа перешел в ЦСКА

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что защитник Седрик Гогуа стал игроком московского ЦСКА.

«Гогуа прошел медосмотр, сделка завершена», — сказал Худяков.

Ранее Худяков раскрыл детали соглашения с ЦСКА по переходу Гогуа. Сообщалось, что армейцы заплатят за защитника 400 тысяч евро.