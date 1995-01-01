Директор «Тамбова»: «Обо всем договорились по Гогуа. Оставили себе процент от будущей перепродажи»

Отлично!
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков раскрыл детали соглашения с ЦСКА по переходу защитника Седрика Гогуа.
«Обо всем договорились по Гогуа, условия согласованы, оставили себе процент от будущей перепродажи. Сегодня в середине дня Седрик пройдет медосбледование. Если все будет хорошо, он станет игроком ЦСКА», — сказал Худяков.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил «Тамбову» 400 тысяч евро за Гогуа.
- Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
- В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
- Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.