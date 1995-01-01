Сборная Сирии сыграет товарищеский матч с «Ростовом»

Ой как хочется посмотреть на звёзд сирийского футбола! Куда деньги нести?)))
«Ростов» пригласил сборную Сирии на товарищеский матч.
Встреча пройдет 8 сентября в 18:00 мск на стадионе «Олимп-2», сообщили RT в «Ростове». Матч состоится «в рамках миротворческих мероприятий».
Команды также проведут открытые тренировки для болельщиков.
- После семи туров РПЛ «Ростов» занимает третье место в таблице с 14 очками.
- 31 августа ростовчане сыграют на выезде с «Локомотивом».
- После перерыва на игры сборных «Ростов» примет «Ахмат».