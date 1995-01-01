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    Сборная Сирии сыграет товарищеский матч с «Ростовом»

    «Ростов» пригласил сборную Сирии на товарищеский матч.

    Встреча пройдет 8 сентября в 18:00 мск на стадионе «Олимп-2», сообщили RT в «Ростове». Матч состоится «в рамках миротворческих мероприятий».

    Команды также проведут открытые тренировки для болельщиков.

    • После семи туров РПЛ «Ростов» занимает третье место в таблице с 14 очками.
    • 31 августа ростовчане сыграют на выезде с «Локомотивом».
    • После перерыва на игры сборных «Ростов» примет «Ахмат».

    Источник: RT

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4068

      la verdad 14 минут назад

      Ой как хочется посмотреть на звёзд сирийского футбола! Куда деньги нести?)))

      0
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      Рейтинг: +657

      GSmall 35 минут назад

      Можно турнир создать.Чемпионат переферийных стран.Туда войдут Россия,Сирия,Венесуэла,Абхазия,Казахстан,и т д,ну вы поняли принцип

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1932

      BlackMurder 49 минут назад

      Не зря Путин помогал, а цены для Сирийцев будут ноль, а для своих лупите в тридорого

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