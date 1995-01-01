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    Уткин: «Гогуа – трансфер от безысходности. Понятно, что у ЦСКА черная полоса»

    Журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал вероятный переход защитника «Тамбова» Седрика Гогуа в ЦСКА.

    «Гогуа в ЦСКА – не знаю, окажется ли в итоге – это очень четкий знак положения вещей в армейском клубе. Ну да, парень явно что-то умеет (это не пренебрежительная, а неопределенная оценка). Но там же точно серьезные риски. Вот он был год в Хабаровске и не играл. Определенно, идиотизм. Но ведь были ж для этого и футбольные причины.

    У Гогуа довольно противоречивая репутация по карьере. Неизвестно, какие у него сейчас отношения с дисциплиной, но если они подружились, то это недавно и, вероятно, не навсегда.

    Трансфер от безысходности. Если не случится – неизвестно, может быть, перевесит понимание рисков. Все это характеризует положение, в котором находится ЦСКА. Приходится принимать рискованные решения – Абель год назад, сейчас Гогуа.

    Что за этим стоит? Потеря квалификации? Отсутствие средств для того, чтобы выбирать более надежные варианты? Или это отложенное решение – защитник нужен сейчас, но деньги тратить подождем?

    И – чего подождем? Может, Слуцкого из Европы? В общем, понятно лишь, что у ЦСКА черная полоса», – написал Уткин в своем телеграме.

    Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков раскрыл детали соглашения с ЦСКА по переходу защитника Седрика Гогуа.

    • Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
    • В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
    • Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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