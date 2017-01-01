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    «Спорт день за днем»: Ригони отказался переходить в «Сампдорию» с понижением зарплаты

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не хочет покидать петербургский клуб и переходить в «Сампдорию».

    26-летнему аргентинцу комфортно жить и играть в Петербурге, его зарплата в «Зените» составляет 2 миллиона евро в год. По информации «Спорт день за днем», Ригони согласится на переход в «Сампдорию», только если ему предложат такие же условия. Повторить зарплату аргентинца в петербургском клубе «Сампдория» не сможет.

    Ранее сообщалось, что «Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони с правом выкупа.

    • Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В составе петербургской команды игрок провел 45 матчей, забил девять голов и сделал восемь ассистов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7783

      KLIM777 20 минут назад

      скажите, что будет 2, а пропишите 500 тысяч.

      0
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      Рейтинг: +2737

      woyser 27 минут назад

      Ещё бы))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10404

      Garrincha58 30 минут назад

      от этих бакланов теперь трудно избавиться пусть Фурсенко продаёт их как он радовался и гордился этими аргентинцами

      2
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