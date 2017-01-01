«Спорт день за днем»: Ригони отказался переходить в «Сампдорию» с понижением зарплаты

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не хочет покидать петербургский клуб и переходить в «Сампдорию».

26-летнему аргентинцу комфортно жить и играть в Петербурге, его зарплата в «Зените» составляет 2 миллиона евро в год. По информации «Спорт день за днем», Ригони согласится на переход в «Сампдорию», только если ему предложат такие же условия. Повторить зарплату аргентинца в петербургском клубе «Сампдория» не сможет.

Ранее сообщалось, что «Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони с правом выкупа.