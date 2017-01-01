Tuttomercatoweb: «Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони с правом выкупа

Перебор легов в Зените, с учетом нового регламента 8-17. А так бы не продали, парень хороший.
В ближайшее время «Сампдориия» должна объявить о переходе в состав своего клуба полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.
Аргентинец перейдет на правах аренды с правом выкупа.
Журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио утверждает, что между клубами полная договоренность, а сумма, обозначенная в качестве выкупа – 9 миллионов евро.
- Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В составе петербургской команды игрок провел 45 матчей, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
- Прошлым летом хавбек сдавался в аренду «Аталанте».
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