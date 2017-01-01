Tuttomercatoweb: «Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони с правом выкупа

В ближайшее время «Сампдориия» должна объявить о переходе в состав своего клуба полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.

Аргентинец перейдет на правах аренды с правом выкупа.

Журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио утверждает, что между клубами полная договоренность, а сумма, обозначенная в качестве выкупа – 9 миллионов евро.