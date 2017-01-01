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    Tuttomercatoweb: «Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони с правом выкупа

    В ближайшее время «Сампдориия» должна объявить о переходе в состав своего клуба полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.

    Аргентинец перейдет на правах аренды с правом выкупа.

    Журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио утверждает, что между клубами полная договоренность, а сумма, обозначенная в качестве выкупа – 9 миллионов евро.

    • Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В составе петербургской команды игрок провел 45 матчей, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
    • Прошлым летом хавбек сдавался в аренду «Аталанте».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2718

      paracetamol 18 минут назад

      Перебор легов в Зените, с учетом нового регламента 8-17. А так бы не продали, парень хороший.

      0
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      Рейтинг: +408

      KPCCSPB 2 часа назад

      М-да, Дриусси, Малком поломались, Сутормин никакой, а они берут и отдают Ригони, да уж. Видимо это связано с тем, что на следующий сезон на него не рассчитывают, и Малком был именно ему заменой, а Сутормин заменил Мака для РПЛ, ну в ЛЧ видимо все понятно, с такими подходами.

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      Рейтинг: +10399

      Garrincha58 > KPCCSPB 2 часа назад

      ригони тоже ни какой от него и ещё многих надо избавляться всё равно на следующий год он не впишется в лимит 8 иностранцев

      1
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      Рейтинг: +408

      KPCCSPB > Garrincha58 2 часа назад

      Ну, он за то малое количество времени что ему даётся , много полезного делает, у него две рабочие ноги, норм поле видит, реализация хорошая, вспомни когда он пришёл, сколько в ЛЕ наколотил. В ЛЧ бы помог точно, а после и цена бы могла вырасти. Другое дело, если реально из Челси собрались полузащитника брать, и чтобы уложиться в ФФП, уйдут Мевля и Ригони, но, лучше бы Мака конечно продали.

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      Рейтинг: +6674

      Вомбат > KPCCSPB 1 час назад

      Ну положим про ЛЧ все было понятно гораздо раньше - после первой игры с Вильяреалом. Как двадцатимиллионная Уфа в прошлом году сыграла в отборочных для ЛЕ, так и двухсотмиллионная Уфа сыграет в группе ЛЧ. К гадалке не ходи.

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      Рейтинг: +408

      KPCCSPB > Вомбат 1 час назад

      Были бы были те же самые отборочные в ЛЧ, можно было бы легов между собой наиграть, а так конечно, лимит, все переломались, и какой состав на ЛЧ планируется, сложно сказать. Но, хорошего мало видимо будет, Иванович и Ракицкий боюсь не потянут, судя по голам, которые в чемпе пропускаем. А Лунев, с ним проблема, по стопам Лодыгина идёт.

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      Рейтинг: +2718

      paracetamol > KPCCSPB 19 минут назад

      Не торопись, пись, пись... Все наладится.

      0
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      Рейтинг: +1738

      absent32 2 часа назад

      новость загадка. кликни чтобы разгадать ее)))

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