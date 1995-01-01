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    Fanatik: «Краснодар» – главный претендент на Зайца. За хавбека «Фенербахче» предложили 4 миллиона

    Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц близок к переходу в «Краснодар».

    «Краснодар» стал главным претендентом на 25-летнего словенца, пишет Fanatik. Россияне предложили за Зайца 4 миллиона евро. «Фенербахче» хочет получить за игрока 6 миллионов.

    Кроме «Краснодара», хавбеком интересуются команды из Италии и Германии. Представители российского клуба в ближайшее время прибудут в Стамбул, чтобы провести переговоры. Сам Зайц готов покинуть «Фенербахче».

    Ранее стало известно, что московское «Динамо» и «Краснодар» поборются за Зайца. В июле сообщалось, что «Краснодар» близок к покупке Зайца за 8 миллионов евро.

    • Зайц выступает за «Фенербахче» с января этого года.
    • Турецкий клуб купил хавбека у «Эмполи» за 3,5 миллиона евро.

    Источник: Fanatik

    Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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