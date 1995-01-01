Fanatik: «Краснодар» – главный претендент на Зайца. За хавбека «Фенербахче» предложили 4 миллиона

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц близок к переходу в «Краснодар».

«Краснодар» стал главным претендентом на 25-летнего словенца, пишет Fanatik. Россияне предложили за Зайца 4 миллиона евро. «Фенербахче» хочет получить за игрока 6 миллионов.

Кроме «Краснодара», хавбеком интересуются команды из Италии и Германии. Представители российского клуба в ближайшее время прибудут в Стамбул, чтобы провести переговоры. Сам Зайц готов покинуть «Фенербахче».

Ранее стало известно, что московское «Динамо» и «Краснодар» поборются за Зайца. В июле сообщалось, что «Краснодар» близок к покупке Зайца за 8 миллионов евро.