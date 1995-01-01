Fanatik: «Краснодар» – главный претендент на Зайца. За хавбека «Фенербахче» предложили 4 миллиона

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц близок к переходу в «Краснодар».
«Краснодар» стал главным претендентом на 25-летнего словенца, пишет Fanatik. Россияне предложили за Зайца 4 миллиона евро. «Фенербахче» хочет получить за игрока 6 миллионов.
Кроме «Краснодара», хавбеком интересуются команды из Италии и Германии. Представители российского клуба в ближайшее время прибудут в Стамбул, чтобы провести переговоры. Сам Зайц готов покинуть «Фенербахче».
Ранее стало известно, что московское «Динамо» и «Краснодар» поборются за Зайца. В июле сообщалось, что «Краснодар» близок к покупке Зайца за 8 миллионов евро.
- Зайц выступает за «Фенербахче» с января этого года.
- Турецкий клуб купил хавбека у «Эмполи» за 3,5 миллиона евро.
Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.