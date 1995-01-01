SuperHaber: «Краснодар» близок к покупке хавбека «Фенербахче» Зайца за 8 миллионов

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц, скорее всего, продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает SuperHaber.

По информации источника, клубы договорились о трансфере 25-летнего словенца за 8 миллионов евро.

Теперь «Краснодару» необходимо согласовать с самим футболистом условия личного контракта.