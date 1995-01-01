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    SuperHaber: «Краснодар» близок к покупке хавбека «Фенербахче» Зайца за 8 миллионов

    Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц, скорее всего, продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает SuperHaber.

    По информации источника, клубы договорились о трансфере 25-летнего словенца за 8 миллионов евро.

    Теперь «Краснодару» необходимо согласовать с самим футболистом условия личного контракта.

    • Зайц выступает за «Фенербахче» с января этого года.
    • Турецкий клуб купил хавбека у «Эмполи» за 3,5 миллиона евро.
    • Игрок провел десять матчей и забил два гола.

    Источник: SuperHaber

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13357

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Быки покупают Зайца?...Чё-то слабовато, Ростов вон Медведя купил... )

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