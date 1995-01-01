SuperHaber: «Краснодар» близок к покупке хавбека «Фенербахче» Зайца за 8 миллионов

Быки покупают Зайца?...Чё-то слабовато, Ростов вон Медведя купил... )
Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц, скорее всего, продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает SuperHaber.
По информации источника, клубы договорились о трансфере 25-летнего словенца за 8 миллионов евро.
Теперь «Краснодару» необходимо согласовать с самим футболистом условия личного контракта.
- Зайц выступает за «Фенербахче» с января этого года.
- Турецкий клуб купил хавбека у «Эмполи» за 3,5 миллиона евро.
- Игрок провел десять матчей и забил два гола.