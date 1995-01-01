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    TRT Spor: «Динамо» и «Краснодар» поборются за хавбека «Фенербахче» Зайца

    Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге,

    По информации TRT Spor, на словенца претендуют «Краснодар» и московское «Динамо».

    Краснодарский клуб хочет подписать игрока в центр поля после травмы Реми Кабелья. «Динамо» желает укрепить состав после неудачного старта в новом сезоне.

    «Фенербахче» не против продать Зайца из-за проблем с соответствием правилу финансового фейр-плей.

    • В июле сообщалось, что «Краснодар» близок к покупке Зайца за 8 миллионов евро.
    • Зайц выступает за «Фенербахче» с января этого года.
    • Турецкий клуб купил хавбека у «Эмполи» за 3,5 миллиона евро.

    Источник: TRT Spor

    TRT 3 - турецкая телевизионная станция, которая в основном занимается трансляциями спортивных событий.

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +395

      Сенситив 2 часа назад

      ...«Динамо» и «Краснодар» поборются за хавбека «Фенербахче» Зайца...
      вот интересно, каким енти журнашлюшки представляют себе татами для такой борьбы?, пишут всякую хрень, совсем не умея находить нужные фразы, но обижаюца, если указать им на их косноязычие, мол, диплом ВО есть и отстань, как-то так...))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2713

      paracetamol 3 часа назад

      Без Зайца Уткину в Краснодаре никак.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1924

      Черкизовский Кот 4 часа назад

      С такой фамилией нужно выбирать команду-автобус, а Краснодар и Динамо склонны к атакующему футболу. Шутка.

      0
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      Рейтинг: +3283

      Добрый Бобер 4 часа назад

      Хм... Если он перейдёт в наш чемпионат, будет ли у него прозвище и какое? Интрига, однако.

      0
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      Рейтинг: +6781

      ufos73 > Добрый Бобер 3 часа назад

      Косой ))))))))))

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