TRT Spor: «Динамо» и «Краснодар» поборются за хавбека «Фенербахче» Зайца

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге,

По информации TRT Spor, на словенца претендуют «Краснодар» и московское «Динамо».

Краснодарский клуб хочет подписать игрока в центр поля после травмы Реми Кабелья. «Динамо» желает укрепить состав после неудачного старта в новом сезоне.

«Фенербахче» не против продать Зайца из-за проблем с соответствием правилу финансового фейр-плей.