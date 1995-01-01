TRT Spor: «Динамо» и «Краснодар» поборются за хавбека «Фенербахче» Зайца

...«Динамо» и «Краснодар» поборются за хавбека «Фенербахче» Зайца...
вот интересно, каким енти журнашлюшки представляют себе татами для такой борьбы?, пишут всякую хрень, совсем не умея находить нужные фразы, но обижаюца, если указать им на их косноязычие, мол, диплом ВО есть и отстань, как-то так...))
Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге,
По информации TRT Spor, на словенца претендуют «Краснодар» и московское «Динамо».
Краснодарский клуб хочет подписать игрока в центр поля после травмы Реми Кабелья. «Динамо» желает укрепить состав после неудачного старта в новом сезоне.
«Фенербахче» не против продать Зайца из-за проблем с соответствием правилу финансового фейр-плей.
- В июле сообщалось, что «Краснодар» близок к покупке Зайца за 8 миллионов евро.
- Зайц выступает за «Фенербахче» с января этого года.
- Турецкий клуб купил хавбека у «Эмполи» за 3,5 миллиона евро.
TRT 3 - турецкая телевизионная станция, которая в основном занимается трансляциями спортивных событий.