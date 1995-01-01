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    Тотти: «Шанс «Ромы» – борьба за четвертое место»

    Экс-форвард и капитан «Ромы» Франческо Тотти заявил, что не верит, что клуб займет место в первой тройке по итогам чемпионата Италии.

    «Надеюсь, что я неправ, но, когда играешь в футбол 30 лет, то вырабатывается хорошее понимание. Я, как и многие фанаты, хотим увидеть хорошую игру от «Ромы», чтобы занять по итогам сезона место в Лиге чемпионов.

    Я уверен, что «Ювентус» снова станет чемпионом, но в этот раз в более ожесточенной борьбе – «Интер» и «Наполи» хорошо усилились.

    К сожалению, тройка лидеров Серии А уже определена. Шанс «Ромы» – борьба за четвертое место», – заявил Тотти.

    Источник: Football Italia

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