«Спортинг» требует у «Реала» за полузащитника Фернандеша 80 миллионов

Мадридский «Реал» готов приобрести полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Переговоры между сторонами уже идут, португальцы намерены получить за футболиста 80 миллионов евро, информирует Goal.

Это меньше прописанной в контракте суммы выкупа игрока (она равна 100 миллионам). «Реал» работает по трансферу Фернандеша потому, что вероятность перехода полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба мала.