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    «Спортинг» требует у «Реала» за полузащитника Фернандеша 80 миллионов

    Мадридский «Реал» готов приобрести полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Переговоры между сторонами уже идут, португальцы намерены получить за футболиста 80 миллионов евро, информирует Goal.

    Это меньше прописанной в контракте суммы выкупа игрока (она равна 100 миллионам). «Реал» работает по трансферу Фернандеша потому, что вероятность перехода полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба мала.

    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
    • Фернандеш перешел в португальский клуб из «Сампдории» в 2017 году за 9,7 миллиона евро.
    • «Реал» после двух туров Примеры набрал четыре очка.

    Источник: Goal

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