«Спортинг» требует у «Реала» за полузащитника Фернандеша 80 миллионов

Мадридский «Реал» готов приобрести полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Переговоры между сторонами уже идут, португальцы намерены получить за футболиста 80 миллионов евро, информирует Goal.
Это меньше прописанной в контракте суммы выкупа игрока (она равна 100 миллионам). «Реал» работает по трансферу Фернандеша потому, что вероятность перехода полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба мала.
- В сезоне-2018/19 футболист провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
- Фернандеш перешел в португальский клуб из «Сампдории» в 2017 году за 9,7 миллиона евро.
- «Реал» после двух туров Примеры набрал четыре очка.