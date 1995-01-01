Кононов: «Понимаю, как обыграть «Брагу». Должны понимать это и наши игроки»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что знает, как можно обыграть «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.

«У «Браги» есть собственный стиль игры, они не будут отходить от него. Но держать в голове победный счет они будут, будут стремиться не пропустить от нас и забить сами. Все остальное мы увидим завтра.

Понимаю ли, как обыгрывать «Брагу» без Тиля и Джордана? Я понимаю, как обыграть «Брагу». Должны понимать это и наши игроки. Мы сделаем для этого все. Эти два игрока важны для нас, но они не играют, так что надеюсь на тех, кто выйдет завтра и будет отдаваться полностью игре», – сказал Кононов.

Ранее форвард москвичей Эсекьель Понсе заявил, что «Брага» хорошо работает с мячом, но «Спартак» сумеет ее победить, если будет играть на максимуме возможностей.