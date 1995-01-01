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    Кононов: «Понимаю, как обыграть «Брагу». Должны понимать это и наши игроки»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что знает, как можно обыграть «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.

    «У «Браги» есть собственный стиль игры, они не будут отходить от него. Но держать в голове победный счет они будут, будут стремиться не пропустить от нас и забить сами. Все остальное мы увидим завтра.

    Понимаю ли, как обыгрывать «Брагу» без Тиля и Джордана? Я понимаю, как обыграть «Брагу». Должны понимать это и наши игроки. Мы сделаем для этого все. Эти два игрока важны для нас, но они не играют, так что надеюсь на тех, кто выйдет завтра и будет отдаваться полностью игре», – сказал Кононов.

    Ранее форвард москвичей Эсекьель Понсе заявил, что «Брага» хорошо работает с мячом, но «Спартак» сумеет ее победить, если будет играть на максимуме возможностей.

    • Матч «Спартак» – «Брага» состоится 29 августа в Москве.
    • В Португалии москвичи проиграли со счетом 0:1.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии17
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      Рейтинг: +330

      fhnv 28 минут назад

      удачи СПАРТАК! португальцы рядом по очкам коэффициентов -нужно побеждать и ликвидировать их набор евроочков

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      Рейтинг: +471

      Бан 34 минуты назад

      Заранее подставил своих игроков.

      0
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      Рейтинг: +73558

      zigbert 1 час назад

      Одного понимания мало. Нужно еще огромное желание и воля.

      0
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      Рейтинг: +4

      American-Patriot 1 час назад

      Я тоже понимаю - надо забить два и не пропустить.

      0
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      Рейтинг: +1126

      Фан666 1 час назад

      Ну считай почти обыграли уже, раз все понимают

      0
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      Рейтинг: +958

      Борат 2 часа назад

      Давайте смотреть правде в глаза!
      Сможет ли Спартак сыграть на ноль? Нет!
      Сможет ли Спартак забить три? Нет!
      Расходимся.

      -1
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      Рейтинг: -21

      grian > Борат 2 часа назад

      Смотря правде в глаза - сможет! А ты можешь расходиться!

      1
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      Рейтинг: +5072

      Сильвербой 2 часа назад

      От завтрашнего матча во многом будет зависеть, останемся ли мы на 6-й строчке в ТК или с поднятыми ручками, позорно, отдадим место Португалии!!! Вы должны вот это понимать!!! Представительство страны в еврокубках, вот что важно, а не ваши личные амбиции!

      2
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      Рейтинг: +1904

      shurik45 3 часа назад

      Все сказано по делу.Не хватка опыта и мастерства имеет место быть у футболистов Спартака . Надо выходить и доказывать ,в первую очередь ,самим себе. Можно пожелать только удачи ! Биться нужно до конца. Причем примеров для подражания много.

      3
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      Рейтинг: +1450

      Бухбух 3 часа назад

      Одного понимания может быть недостаточно. Хотя противостояние Спартака и Браги - ключевое в этом евросезоне для таблицы коэффициентов. Любой из них, кто пройдет в группу, приплюсует к рейтингу страны 7-8 баллов.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5888

      батог 3 часа назад

      А иначе что зимой смотреть по ящику ?

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