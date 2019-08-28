Понсе: «Брага» хорошо работает с мячом. Но если будем играть на максимуме возможностей, сумеем ее переиграть»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился ожиданиями от ответного матча с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы.

«Команда хорошо работает с мячом. Но если мы будем играть на максимуме своих возможностей, то сумеем ее переиграть и добиться своей цели. Трибуны «Открытие Арены» помогут в этом. Это будет огромная помощь! При такой поддержке нам будет намного проще показать качественный футбол.

Недавнее дерби против ЦСКА я смотрел с трибуны. Атмосфера была невероятная! Болельщики показали себя с лучшей стороны и придали футболистам мощный импульс. Хочу от лица команды еще раз их поблагодарить.

Каково было находиться вне игры в такой вечер? Когда смотришь подобные игры со стороны, то понимаешь, что в таких моментах и заключается мечта футболиста. Сыграть в такой встрече — это невероятные эмоции. И я был очень расстроен, что не в силах принять участие в матче», — цитирует Понсе пресс-служба клуба.