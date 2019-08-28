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    Понсе: «Брага» хорошо работает с мячом. Но если будем играть на максимуме возможностей, сумеем ее переиграть»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился ожиданиями от ответного матча с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы.

    «Команда хорошо работает с мячом. Но если мы будем играть на максимуме своих возможностей, то сумеем ее переиграть и добиться своей цели. Трибуны «Открытие Арены» помогут в этом. Это будет огромная помощь! При такой поддержке нам будет намного проще показать качественный футбол.

    Недавнее дерби против ЦСКА я смотрел с трибуны. Атмосфера была невероятная! Болельщики показали себя с лучшей стороны и придали футболистам мощный импульс. Хочу от лица команды еще раз их поблагодарить.

    Каково было находиться вне игры в такой вечер? Когда смотришь подобные игры со стороны, то понимаешь, что в таких моментах и заключается мечта футболиста. Сыграть в такой встрече — это невероятные эмоции. И я был очень расстроен, что не в силах принять участие в матче», — цитирует Понсе пресс-служба клуба.

    • Матч «Спартак» – «Брага» состоится 29 августа в Москве. В Португалии москвичи проиграли со счетом 0:1.
    • На ответную встречу команд УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров во главе с Давиде Массой.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4811

      Старикан 14 минут назад

      Не прощу им если эту недоделанную самогонку не пройдут!

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      Рейтинг: +8354

      Диктор 1 час назад

      Дома обязаны побеждать.

      1
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      Рейтинг: +2160

      JTherry 1 час назад

      выйти-выложиться-победить!!! без всяких "если"...

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      Рейтинг: +14053

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Невероятная атмосфера на игре будет только при вашей невероятной самоотдаче на поле, так что красно-белый флаг вам в руки!!!

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      Рейтинг: +196

      za logiku 2 часа назад

      Очень странно, что на выезде Спартак играл на ноль, при том что гол в гостях даёт преимущество... Надо было забивать в браге и не пропускать дома, а сейчас пропустить дома равносильно проигрышу даже при результативной ничьей

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      Рейтинг: +19572

      oyabun > za logiku 1 час назад

      Да просто не смогли..

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      Рейтинг: +20477

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Что значит "если"? Разве можно по-другому ?

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