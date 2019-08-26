На матч «Спартак» – «Брага» назначили итальянца Массу. Арбитр дал «Наполи» пенальти после нырка Мертенса

... рассудит арбитр, назначивший пенальти за симуляцию....
Арбитр итальянец Давиде Масса поставил пенальти в ворота Фиорентины после нырка игрока «Наполи» Мертенса.
Это ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ!!!
Итальянца для этого и назначили!
Португальцы прирождённые артисты и симулянты!!!
Чиновники УЕФА хотят засудить Спартак и не дать Спартаку пройти дальше и заработать хорошие лигоевропейские деньги.
Поэтому и назначили этого итальянского скандалиста.
Теперь португальцы будут устраивать провокации и ШОУ-СИМУЛЯЦИИ, а итальянец будет назначать ЛИПОВЫЕ пенали и выдумывать удаления игроков Спартака!
Спартаку надо это учесть и не фолить в штрафной и возле.
Итальянский судья будет подлавливать наших игроков и КАРАТЬ Спартак, на радость португальцам!!!
Судейская МАФИЯ УЕФА рулит, чтобы засудить нашу команду.
УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».
Главный судья – Давиде Масса, помогать ему будут Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервным арбитром назначен Фабрицио Паскуа.
- Матч «Спартак» – «Брага» состоится 29 августа в Москве. В Португалии москвичи проиграли со счетом 0:1.
- Масса судил матч «Фиорентина» – «Наполи» (3:4). Второй гол «Наполи» с пенальти оказался спорным. Форвард неаполитанской команды Дрис Мертенс в штрафной зацепился за упавшего хавбека «фиалок» Гаэтано Кастровилли. Арбитр был рядом и сразу показал на точку, VAR решение Массы поддержал.