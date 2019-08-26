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    На матч «Спартак» – «Брага» назначили итальянца Массу. Арбитр дал «Наполи» пенальти после нырка Мертенса

    УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».

    Главный судья – Давиде Масса, помогать ему будут Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервным арбитром назначен Фабрицио Паскуа.

    • Матч «Спартак» – «Брага» состоится 29 августа в Москве. В Португалии москвичи проиграли со счетом 0:1.
    • Масса судил матч «Фиорентина»«Наполи» (3:4). Второй гол «Наполи» с пенальти оказался спорным. Форвард неаполитанской команды Дрис Мертенс в штрафной зацепился за упавшего хавбека «фиалок» Гаэтано Кастровилли. Арбитр был рядом и сразу показал на точку, VAR решение Массы поддержал.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:03
    Комментарии6
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      Рейтинг: +892

      amazonaws 44 минуты назад

      ... рассудит арбитр, назначивший пенальти за симуляцию....

      Арбитр итальянец Давиде Масса поставил пенальти в ворота Фиорентины после нырка игрока «Наполи» Мертенса.
      Это ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ!!!
      Итальянца для этого и назначили!
      Португальцы прирождённые артисты и симулянты!!!
      Чиновники УЕФА хотят засудить Спартак и не дать Спартаку пройти дальше и заработать хорошие лигоевропейские деньги.
      Поэтому и назначили этого итальянского скандалиста.
      Теперь португальцы будут устраивать провокации и ШОУ-СИМУЛЯЦИИ, а итальянец будет назначать ЛИПОВЫЕ пенали и выдумывать удаления игроков Спартака!
      Спартаку надо это учесть и не фолить в штрафной и возле.
      Итальянский судья будет подлавливать наших игроков и КАРАТЬ Спартак, на радость португальцам!!!

      Судейская МАФИЯ УЕФА рулит, чтобы засудить нашу команду.

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      Рейтинг: +7697

      KLIM777 50 минут назад

      я одного не понял, какого черта первый матч судил испанец

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      Рейтинг: +19540

      oyabun 1 час назад

      Ну если VAR подтвердил правильность решения арбитра, то в чем тогда вопрос? Вопрос будет ли работать VAR в ответной встрече с Брагой в Москве? Ангажированность арбитра в первой встрече в пользу португальцев была очень заметна.

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      Рейтинг: +2260

      uBaH_ > oyabun 1 час назад

      Нет конечно)

      1
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      Рейтинг: +5682

      mihail200606 1 час назад

      Причём тут наполи.. Все его косяки щас что ли вспомнить.. Связи с предстоящим матчем никакой

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      Рейтинг: +32224

      portero 2 часа назад

      Это плохо для Спартака?, надеемся что справятся.

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