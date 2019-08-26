На матч «Спартак» – «Брага» назначили итальянца Массу. Арбитр дал «Наполи» пенальти после нырка Мертенса

УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».

Главный судья – Давиде Масса, помогать ему будут Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервным арбитром назначен Фабрицио Паскуа.