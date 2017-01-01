«Чемпионат»: «Динамо» близко к приобретению нападающего «Палмейраса» Борхи

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По информации «Чемпионата», московское «Динамо» собирается приобрести колумбийского форварда «Палмейраса» Мигеля Борху.
- Форвард перешел в «Палмейрас» из «Атлетико Насьональ» в 2017 году за 9,8 миллиона евро.
- Борха провел за сборную Колумбии 10 матчей, в которых забил три мяча.
- В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл за клуб шесть матчей, забил два гола и отдал один ассист.
- Рыночная стоимость Борхи – 5 миллионов евро.