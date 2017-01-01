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    «Чемпионат»: «Динамо» близко к приобретению нападающего «Палмейраса» Борхи

    По информации «Чемпионата», московское «Динамо» собирается приобрести колумбийского форварда «Палмейраса» Мигеля Борху.

    • Форвард перешел в «Палмейрас» из «Атлетико Насьональ» в 2017 году за 9,8 миллиона евро.
    • Борха провел за сборную Колумбии 10 матчей, в которых забил три мяча.
    • В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл за клуб шесть матчей, забил два гола и отдал один ассист.
    • Рыночная стоимость Борхи – 5 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1126

      Фан666 1 час назад

      На фига шейдаева покупали, хлам знатный и теперь ещё нападающих ищут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1224

      Obojaemiy 2 часа назад

      Там порноактёр один за всех может бегать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7766

      KLIM777 3 часа назад

      Зачем столько напов? Может быть стоит увидеть защитные ряды во главе с супер защитником Рыковым))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5888

      батог > KLIM777 3 часа назад

      Ну в пару Филлипу не помешает, а то у них забивать вообще не кому !

      0
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      Рейтинг: +7766

      KLIM777 > батог 3 часа назад

      Шейдаев есть, еще этот Нжие

      0
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      Рейтинг: +655

      GSmall > KLIM777 2 часа назад

      А чё,по твоему Рыков не хороший цз?Он один из лучших,из россиян имею ввиду

      0
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      Рейтинг: +2550

      Рубинище > KLIM777 2 часа назад

      У них второй год проблема забить. Напы только на бумаге, а по факту с 3х метров попасть не могут.

      1
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      Рейтинг: +2550

      Рубинище > KLIM777 2 часа назад

      Вам ли не знать, что за нап Шейдаев.

      2
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      Рейтинг: +5888

      батог > KLIM777 1 час назад

      Шейдаев, это что то !!! Такое впечатление, когда в штрафной соперника- "ой что я здесь делаю". Н"жие пока не втянулся (заметно).

      0
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      Рейтинг: +1386

      Фанат Рубина 3 часа назад

      кому то через год светит бан от уефа!))))

      3
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